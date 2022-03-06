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烏克蘭總統與拜登再通話 談對烏援助及制裁俄羅斯

2022/3/6 10:05（3/6 10:48 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日表示，已和美國總統拜登（左）通過電話，共商對烏克蘭的支援及對俄羅斯的制裁。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日表示，已和美國總統拜登（左）通過電話，共商對烏克蘭的支援及對俄羅斯的制裁。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔／華盛頓6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已和美國總統拜登通過電話，共商對烏克蘭的安全與財政支援以及對俄羅斯的持續制裁。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發推文說：「我與美國總統再次對談，作為持續對話的一環。談話內容包括安全問題、對烏克蘭的財政支援以及繼續向俄羅斯實施制裁。」

白宮也證實雙方領導人今天再次通電話，兩人對談了約30分鐘。

白宮說，拜登與澤倫斯基通電話時表示，樂見Visa和萬事達卡（Mastercard）等國際信用卡公司暫停在俄羅斯業務的決定。

白宮補充說，拜登總統在電話中指出，他的政府正在增加對烏克蘭安全、人道主義和經濟援助，並與國會密切合作，以確保獲取額外資金。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110306

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