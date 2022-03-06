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烏克蘭：俄方開始明白戰爭代價 協商終見建設性

2022/3/6 10:10（3/6 10:32 更新）
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烏俄衝突第3輪談判預定7日登場。圖為遭毀的俄羅斯坦克。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
烏俄衝突第3輪談判預定7日登場。圖為遭毀的俄羅斯坦克。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
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（中央社蒙特婁5日綜合外電報導）烏克蘭談判代表波多利雅科今天表示，與俄羅斯的談判開始「有建設性」，形容他察覺莫斯科當局對烏克蘭反抗和嚴苛國際制裁的態度，出現明顯的轉變。

擔任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）顧問的波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，隨著俄羅斯明白「戰爭實際的代價」，他注意到俄方作法有了轉變。

波多利雅科在乎烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）接受加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）訪問時說：「戰爭剛爆發時，他們堅持完全控制，他們沒料到烏克蘭會做出如此激烈的反抗。」

「直到現在他們才開始了解戰爭實際的代價，而我們現在也才開始有建設性的談判。」波多利雅科參與了在白俄羅斯舉行的前兩輪烏俄會談。

法新社報導，根據烏克蘭代表團，第3場會談排定7日登場。

波多利雅科表示，俄羅斯人「損失很多的裝備和人力，前所未見的制裁行動瓦解了他們經濟，整個國家成了國際社會的不法之徒，而他們的宣傳戰完全沒有發揮作用」。

波多利雅科重申總統澤倫斯基在北大西洋公約組織（NATO）對烏克蘭上空實施禁飛區的要求。西方同盟今天已經拒絕這項要求。

澤倫斯基批評北約這項決定，說這等於「允許（俄國）進一步轟炸烏克蘭城鎮」。

波多利雅科重申，烏俄兩方協商人員同意不對外討論協商細節，但他表示，烏克蘭的目標依舊是立即停火並取得兩大保證，一是烏克蘭不再度遭遇攻擊，二是對戰火犧牲者和烏國各城損失提供可觀的賠償。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110306

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