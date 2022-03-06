人道走廊停火後 俄羅斯恢復烏克蘭境內攻擊行動

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俄軍表示，已恢復在烏克蘭境內攻擊行動。圖為5日民眾撤離基輔。（安納杜魯新聞社）

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，在今天稍早前宣布停火，讓2座遭圍困城市的居民撤離後，俄軍已恢復在烏克蘭境內攻擊行動。

法新社報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在視訊簡報中表示：「由於烏克蘭方面無意願影響民族主義分子或延長靜默規範，已於莫斯科時間18時（台灣時間深夜11時）恢復攻擊行動。」

俄羅斯今天稍早前宣布停火，聲稱它已開闢人道走廊，讓戰略港市馬立波（Mariupol）和鄰近城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha）的平民撤離。

科納申科夫表示，「沒有任何一個平民能夠利用人道走廊撤離」、「那兩座城市的人口，被民族主義分子挾持充當人肉盾牌」。

他又說，「民族主義分子作戰部隊」利用停火來「重新布陣和鞏固陣地」。

馬立波官員今天表示，他們已延遲撤離平民行動，指控俄羅斯軍隊違反停火。

路透社報導，國際傳真社（Interfax）今天引述俄羅斯國防部表示，俄羅斯部隊在烏克蘭境內執行廣泛攻擊行動，拿下多個城鎮和村莊。

報導稱，基輔以西約100公里的日托米爾（Zhytomyr）附近爆發空戰，有4架烏克蘭蘇愷-27（Su-27）戰機被擊落。

塔斯社（TASS）表示，自從2月24日發生俄烏戰爭以來，俄羅斯部隊已摧毀地面上69架以及空中21架烏克蘭飛機。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1110306

俄羅斯國防部表示在烏克蘭城市馬立波與沃爾諾瓦哈停火，並開設人道走廊。烏克蘭政府規劃疏散路線後指控俄軍仍持續砲轟馬立波。（中央社製圖）