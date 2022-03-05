瓦礫堆中救出嬰兒、學校住宅被炸毀 照片戳破蒲亭不傷平民謊言

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英國「每日郵報」報導，來自首都基輔郊區伊爾平的畫面證實，平民密集地區受到廣泛破壞，4日一名婦女經過一間正在起火燃燒的房子時，看起來身心俱創。（法新社）

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（中央社烏克蘭伊爾平4日綜合外電報導）令人心碎的照片控訴了俄羅斯入侵的暴行：烏克蘭軍人從一個剛受到嚴重攻擊的現場救出一名小嬰兒，讓俄羅斯總統蒲亭稱沒轟炸烏克蘭城市與平民區之說破功。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，來自首都基輔郊區伊爾平（Irpin）的畫面證實，平民密集地區受到廣泛破壞－成堆的斷垣殘壁、建築鋼筋扭曲，汽車也遭波及燒毀。

一名烏克蘭士兵被拍到從伊爾平一個體無完膚的轟炸現場救出一名小嬰兒，背景是一座被炸毀的橋梁，士兵中懷裡的這名寶寶沉靜地睡著，他的雙親與未來都不知道在哪裡，令人心痛的畫面道盡正在進行中的戰爭暴行。

在另張照片中，伊爾平市遭到大規模砲擊後，一名婦女經過一間正在起火燃燒的房子時，看起來身心俱創。

而在其他地方，西北部城市日托米爾（Zhytomyr）甫遭砲擊，一所學校大樓全毀，滿目瘡痍。

就在基輔附近一座公寓遇襲、100人慘遭活埋，以及北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一處遭到集束彈藥攻擊造成49人死亡後，蒲亭還在宣稱俄國並未轟炸烏克蘭城市。

蒲亭在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的電話中，駁斥所有有關俄軍攻擊公寓、學校和醫院的報導都是「假的」；隔天他在電視上指責烏克蘭人將平民用作「人肉盾牌」，矢言不會退縮。

但蒲亭的話言猶在耳，烏克蘭緊急救災部門就發警報，稱俄軍一枚火箭將基輔附近一棟公寓劈開，約有100人被埋在瓦礫中。

與此同時，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）聲稱，俄軍在攻下城市性侵當地婦女，儘管他沒有提供證據支持這項說法。烏克蘭媒體則報導，在俄軍拿下開戰以來首座大城的刻松（Kherson），當地已傳出11起平民遭俄軍性侵的案件。

設於紐約的線上智庫Just Security指出，美軍在伊拉克、敘利亞、阿富汗等地用兵時，會把作戰行動造成的平民死傷列為「附帶損害」（collateral damage）。

據五角大廈政策與相關國際法，「附帶損害」指軍事行動時非出於軍隊本意而對無辜平民造成誤傷、誤殺及財產損害。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110305