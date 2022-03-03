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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭56/300

俄烏戰火迫百萬人逃離 恐成本世紀最大難民危機

2022/3/3 12:15
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（中央社日內瓦3日綜合外電報導）聯合國難民署（UNHCR）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭不滿一週，已有100萬人逃離戰火，是本世紀迄今速度最快的大規模人口遷徙。

聯合國難民事務高級專員公署統計出來的越界人數，7天內就超過了烏克蘭總人口的2%；根據世界銀行（World Bank）2020年底的數據，烏克蘭人口有4400萬。

聯合國難民署示警，這波人口外移現象遠未終結，預料最後會有多達400萬人離開烏克蘭，甚至可能更多。

聯合國難民署發言人格蒂尼-威廉斯（Joung-ah Ghedini-Williams）在電郵中表示，根據各國政府統計，截至中歐時間2日午夜，離開烏克蘭的人數已超過100萬人大關。

離開烏克蘭的難民多半逃至波蘭，其餘則往匈牙利、摩爾多瓦、斯洛伐克等地。聯合國官員目前普遍讚揚這些國家敞開家門、開放體育館等場所來安置難民的因應作為。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）發推文說：「我們在短短7天內見證了100萬名難民從烏克蘭逃至鄰國的大規模人口遷徙。」他呼籲停火，好讓人道援助送抵仍在烏國境內的數以百萬計人民手中。

敘利亞於2011年爆發內戰，目前仍是難民外逃規模最大的國家，根據聯合國難民署資料，有近570萬人逃離當地。但在人口外移速度最快的2013年初，至少也要3個月時間才有100萬人逃出敘利亞。

聯合國難民署發言人曼圖（Shabia Mantoo）昨天說，按照這個速度，烏克蘭人口外移現象可能會成為「本世紀最嚴重的難民危機」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110303

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