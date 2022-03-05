西方情報：俄羅斯擬派千名傭兵赴烏克蘭 把城市炸到屈服

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國官員說，俄羅斯準備在未來數日到數週增派多達1000名傭兵到烏克蘭。還有西方高階情報官員警告，莫斯科可能「轟炸城市直到屈服為止」，這種衝突升級恐釀重大平民死傷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名高階國防官員本週稍早說，美國發現跡象顯示，可能有俄羅斯傭兵在「一些地方」參與烏克蘭戰事，但尚不清楚確切地點或人數。

這名官員說：「我們已經看到一些跡象表明他們受到僱用。」另一名美國官員也告訴CNN，俄羅斯計劃近期增派多達1000名傭兵。

一名西方高階情報官員今天透露，俄羅斯似乎準備「轟炸城市直至屈服」，「這是很粗暴的做法，更重型的武器不只是重量更重，造成的傷害也更大，而且更不區別對象」。

其他官員也注意到俄羅斯的戰略從軍事目標轉向平民，有更多攻擊瞄準人口眾多之處。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110305