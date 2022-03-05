俄烏開戰第10天 規劃人道走廊仍傳砲火聲

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俄羅斯國防部表示在烏克蘭城市馬立波與沃爾諾瓦哈停火，並開設人道走廊。烏克蘭政府規劃疏散路線後指控俄軍仍持續砲轟馬立波。（中央社製圖）

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（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭今天進入第10天，雙方根據第2輪談判達成的協議，規劃2條人道走廊。但烏國官方表示，俄軍仍持續砲轟馬立波及沃爾諾瓦哈，阻止人道走廊開放。

●人道走廊仍傳砲轟聲

俄國國防部宣布，自莫斯科時間5日上午10時（台北時間5日下午3時）起停火，在烏克蘭城市馬立波（Mariupol）與沃爾諾瓦哈（Volnovakha）開設俄烏第2輪談判達成的人道走廊協議，供平民疏散與人道物資通行。

烏克蘭地方首長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在臉書發文表示，從今天上午9時至下午4時（台灣時間下午3時至晚上10時）疏散平民，並說明從馬立波撤離的民眾可搭乘市政巴士，預計有3個搭乘點，也可以乘坐個人交通工具；他呼籲所有離開這座城市的司機一起協助疏散平民，讓想撤離的民眾上車。

不過，烏克蘭外交部在臉書發文指控俄羅斯仍轟炸馬立波及沃爾諾瓦哈，阻止人道走廊開放。英國廣播公司（BBC）報導，馬立波副市長奧羅夫（Serhiy Orlov）也指控，俄國軍隊繼續砲轟疏散路線，以致平民無法撒離。

他還指出，烏克蘭政府已與俄國官員討論違反停火協議的情況，目前正在進行協商。

圖為4日在烏克蘭東部遭轟炸的房子。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

●莫斯科箝制報導空間 各媒體紛紛撤守

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示，由於社群平台臉書（Facebook）限制對「今日俄羅斯」（RT）、「俄羅斯新聞社」（RIA）、「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）、俄國國防部的「紅星電視」（Zvezda TV）與gazeta.ru、lenta.ru.兩個網站的用戶接觸，俄方以封鎖臉書作為回應。

而在俄羅斯通過一項法案，認定獨立報導是犯罪行為，凡報導關於俄軍「假消息」者，最重可能服刑15年後，彭博（Bloomberg）今天為此宣布，所有他們在俄羅斯的記者都先暫停工作；美國有線電視新聞網（CNN）同時表示，將停止在俄國播出。

英國廣播公司（BBC）也宣布，暫停旗下記者在俄羅斯的工作，加拿大廣播公司（CBC）則稱將暫停自俄國的報導。

●全球知名業者紛紛表態 暫停在俄業務

製作柏金包的愛馬仕（Hermes）與擁有珠寶品牌卡地亞（Cartier）的歷峰集團（Richemont）率先開高檔精品業者第一槍，計劃暫時關閉俄羅斯門市，並暫停在俄國業務。酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、開雲集團（Kering）和香奈兒（Chanel）跟進。

歷峰集團聲明，已於3日起暫停在俄羅斯的所有商業活動；LVMH集團發言人表示，集團從6日起將關閉在俄羅斯的124家門市，但會持續支付在俄國的3500名員工薪水。

西班牙服飾品牌ZARA母公司Inditex今天宣布暫停在俄羅斯業務，關閉502家集團門市與網路商店服務；支付平台PayPal也宣布自今天上午起中止在俄國服務。

韓國三星電子公司宣布，基於「地緣政治演變」，已暫停出貨到俄羅斯。三星電子還宣布捐出600萬美元，以「積極支持人道援助工作」及當地難民，其中包括100萬美元的消費性電子產品和員工自發捐款。

●台灣援助不落人後

財團法人賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至5日下午4時30分，已達新台幣2億1419萬元；其中實體帳戶捐贈1億6500萬元，線上多元支付平台有4900萬元。募款至4月1日止。

台灣首批援助烏克蘭的27噸藥品及醫療器材，4日已運抵波蘭並交由波蘭戰略儲備署轉運烏克蘭相關單位使用。目前參與協調首都基輔物資補給的前烏克蘭經濟部長庫赫塔（Pavlo Kukhta）感謝台灣協助，並向中央社表示，期待未來與台灣擴大合作。（編輯：徐崇哲）1110305