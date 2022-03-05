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烏克蘭外長：俄軍攻城後開始性侵婦女

2022/3/5 17:51（3/5 18:31 更新）
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烏克蘭外長庫列巴4日指控，俄軍在烏克蘭一些城市性侵婦女。圖為烏克蘭首都基輔一名婦女等待火車時露出無助神情。（美聯社）
烏克蘭外長庫列巴4日指控，俄軍在烏克蘭一些城市性侵婦女。圖為烏克蘭首都基輔一名婦女等待火車時露出無助神情。（美聯社）
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在英國智庫發言指控，俄軍在烏克蘭一些城市性侵婦女。

庫列巴以英文在皇家國際事務研究所（Chatham House）發言指出：「當炸彈落在你的城市、當俄軍在占領城市後性侵女性－不幸的是，我們已得知許多性侵案例。要我在這裡談論國際法的效力，當然有困難。」

庫列巴說：「但這（國際法）是我們可以使用的唯一文明工具，以確保所有發動這場戰爭的人最後都被繩之以法。」

不過庫列巴並未針對他指控俄軍性侵婦女提出佐證，路透社也無法獨立查證此說。

另一方面，俄軍占領下刻松市（Kherson）的27歲女性卓里娜（Svetlana Zorina）也指控，俄軍性侵婦女。

她在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們只能待在家裡，照顧好自己，因為我們真的非常害怕，俄軍已開始性侵此地婦女。」

她說，「我聽認識的人說，有一名17歲女孩在遭性侵後被殺死」；並說，「我們真的嚇壞了，但絕不會投降」。

人權組織上週警告，戰事恐導致針對烏克蘭婦女的性暴力行為增加。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110305

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