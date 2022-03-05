認知作戰 假訊息成俄羅斯攻烏克蘭武器首選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭不過幾天，Instagram、推特（Twitter）、TikTok即充斥各種俄烏戰事的假訊息和造假圖像，全球各地專家敦促用戶按讚分享前，應仔細檢查。

在社群媒體上，陰謀論、造假圖像和誤導性留言可謂司空見慣，戰爭透過網路即時記錄，不包含假訊息才是怪事。

不過目前的烏克蘭戰爭，專家警告網路用戶淪為散布前線假訊息的受害人，只是冰山一角。有人指出，俄羅斯正在使用假訊息當作武器。

過去幾十年，俄羅斯在歐洲、美國和加拿大進行有針對性的宣傳以及散布假訊息，早已不是什麼秘密。

假訊息觀察網站DisinfoWatch.org創辦人科爾加（Marcus Kolga）表示，這些作為大多是為了實現克里姆林宮的基本目標：重建蘇聯帝國、保護蒲亭政權以及維護其勢力範圍。

科爾加是加拿大的研究俄羅斯及中歐、東歐問題專家，他告訴加拿大電視公司新聞網（CTV News）：「蒲亭使用假訊息，或者我稱之為『認知作戰』（cognitive warfare），來鞏固和維持他的權力。」

「他需要表明俄羅斯面臨持續不斷的威脅和危機，只有蒲亭才能拯救俄羅斯人民。」

根據美國國務院，俄羅斯的訊息造假系統包括5大支柱：政府官方通訊、國家資助的全球訊息散布、培養代理資源、社群媒體武器化，以及運用網路假訊息。

國務院在2020年的一份報告寫道：「克里姆林宮直接負責培養這些策略和平台，作為其使用訊息作為武器的一部分。」

「克里姆林宮大量投資宣傳管道、情報部門和代理人，以便進行惡意的網路活動，來支持他們的假訊息工作，並利用偽裝成新聞或研究機構的網站，來散布這些造假和誤導性的故事。」

科爾加說，最常用的說法之一是俄羅斯是受害者，這在烏克蘭危機中非常明顯。

科爾加解釋說：「根據蒲亭的說法，北大西洋公約組織（NATO）正在威脅俄羅斯和俄羅斯的主權。烏克蘭也在某種程度上威脅俄羅斯的主權。但事實並非如此。」

衝突的核心是烏克蘭有朝一日可能加入北約，儘管這樣的邀請此前已被德國和法國阻止。

蒲亭表示，他認為烏克蘭想加入西方軍事聯盟是一種「敵對行為」，對俄羅斯構成嚴重威脅。

在過去8年，莫斯科被指對烏克蘭進行結合網路攻擊和宣傳的混合戰，意圖挑起紛爭。例如，蒲亭一再引用未經證實的說法，即烏克蘭在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas），對講俄語的人進行「種族滅絕」。

這些策略最近幾個月升級，美國國務院2月初即宣稱，蒲亭正在準備一場「假旗行動」（false-flag operation，即偽裝身分、嫁禍對方），以製造「入侵的藉口」。

英國廣播公司（BBC）新聞網最近一篇報導，可以看出克里姆林宮運用認知作戰有多成功。

這篇題為「我所在的城市被炮轟，我媽卻不信」（My city's being shelled, but mum won’t believe me）的報導中，25歲女子奧列克桑德拉（Oleksandra）住在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），自俄國開始砲擊該市，她和她的4隻救難犬一直躲在她所住公寓的浴室裡。

奧列克桑德拉經常與住在莫斯科的母親聯繫。但在兩人的談話中，即使她從飽受轟炸的家鄉傳送影片給母親，還是無法讓母親相信她所在的地方有多危險。

她說：「我不想讓父母受驚嚇，但我告訴他們不斷有平民和孩童死亡。就算他們擔心我，他們仍然說這可能只是意外，俄羅斯軍隊從不針對平民，是烏克蘭人在殺害自己的人民。」

烏克蘭人在俄羅斯有家人很常見。但對一些人來說，比如奧列克桑德拉，他們在俄羅斯的親人對這場衝突有著截然不同的理解。她認為這是因為他們聽到的故事，來自受到嚴格控制的俄羅斯媒體。

奧列克桑德拉說，母親只是複述俄羅斯國營電視台聽到的新聞。這讓她目瞪口呆，他們不過是在對人民進行洗腦，而人民相信他們。

她說：「我父母知道有些軍事行動正在這裡進行。但他們說，『俄羅斯人要來解放妳。他們不會破壞任何東西，不會碰你。他們只針對軍事基地』。」

俄羅斯媒體稱，威脅烏克蘭平民的不是俄羅斯武裝部隊，而是以平民為人肉盾牌的烏克蘭民族主義分子。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110305