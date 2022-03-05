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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭13/300

烏克蘭官員空襲警報中感謝台灣援助 期待擴大雙邊合作

2022/3/5 20:42（3/5 21:48 更新）
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駐波蘭代表處陳龍錦（左2）4日代表中華民國台灣政府將醫療物資交予波蘭政府戰略儲備署官員以轉交烏克蘭。（外交部提供）中央社 111年3月5日
駐波蘭代表處陳龍錦（左2）4日代表中華民國台灣政府將醫療物資交予波蘭政府戰略儲備署官員以轉交烏克蘭。（外交部提供）中央社 111年3月5日
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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣政府除了譴責俄國的侵略行為，提供27噸醫療物資給烏克蘭，本週並設專戶供民助捐款。目前參與協調首都基輔物資補給的前烏克蘭經濟部長庫赫塔感謝台灣協助，並向中央社表示，期待未來與台灣擴大合作。

台灣首批援助烏克蘭的27噸藥品及醫療器材，4日已運抵波蘭並交由波蘭戰略儲備署轉運烏克蘭相關單位使用。此外，台灣各界也熱情捐款援助烏克蘭，外交部透過財團法人賑災基金會開立的捐款專戶至台北時間5日下午4時30分已湧進新台幣2億1419萬元。

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣捐款和提供醫療人道物資援助。目前參與協調首都基輔物資補給的前烏克蘭經濟部長庫赫塔感謝台灣協助，並向中央社表示，期待未來與台灣擴大合作。（庫赫塔提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年3月5日
俄羅斯入侵烏克蘭，台灣捐款和提供醫療人道物資援助。目前參與協調首都基輔物資補給的前烏克蘭經濟部長庫赫塔感謝台灣協助，並向中央社表示，期待未來與台灣擴大合作。（庫赫塔提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年3月5日

庫赫塔（Pavlo Kukhta）在2019至2020年期間擔任經濟部首席副部長，後任代理部長，目前是能源部長顧問，並參與國安事務。2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，他擔任協調基輔（Kyiv）的後勤補給和人道救援的工作。

他還與幾位專家和議員共同成立#UkraineVerified網站，致力向國際媒體傳達戰爭第一線資訊。

庫赫塔4日傍晚在基輔接受中央社記者電話採訪，背景傳來空襲警報聲。他說，基輔被包圍，但情況已較幾天前穩定，人員、貨物流通也較順暢。雖然俄軍因遭遇強力反擊被迫後退，但並未停止對基輔的無差別轟炸。

至於他基於任務需求必須經常造訪的西部大城利維夫（Lviv），則尚未受到戰火直接衝擊，如今是烏克蘭軍隊後勤樞紐。

記者詢問台灣可如何為烏克蘭提供有效援助，庫赫塔說，若是捐款，烏克蘭國家銀行已設立專戶，匯到該專戶的款項將直接充實烏克蘭國家預算，可用於滿足軍隊和民眾的需求。

至於物資，庫赫塔說，醫療用品以及防彈背心、鋼盔等軍民兩用物資都歡迎；此外，烏克蘭「當然很需要武器」，也歡迎台灣與國際社會共同對俄羅斯施壓。

除了戰時援助，庫赫塔說，烏克蘭絕對歡迎台灣參與戰後重建。烏克蘭位處戰略要衝，台灣企業和投資單位可考慮在當地設立物流、生產基地，供應本地和歐洲市場，共創雙贏。

庫赫塔指出，雖然台灣與烏克蘭相隔遙遠，但面臨外部威脅的境遇很相似，許多關心政治的烏克蘭民眾對台灣遭遇的種種挑戰並不陌生。

他提到，俄羅斯入侵烏克蘭後，中共軍機侵擾台灣空域的新聞在烏克蘭引發高度關注，「我們非常擔憂」，因為在烏克蘭的戰事可能是「一場更大規模戰爭的開端」。（編輯：陳正杰）1110305

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