逾6萬名日本民眾力挺烏克蘭 5億元善款助重建

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭駐日本大使館呼籲日本民眾捐款，從2月25日至今已收到6萬餘名民眾將近20億日圓（約新台幣5億元）的善款。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動軍事攻擊後，烏克蘭駐日大使館接獲許多日本民眾詢問如何捐款的電話，於是在25日開設對烏克蘭進行人道支援的銀行專門帳戶。烏克蘭大使館今天在臉書（facebook）發文表示，從開設專門帳戶至今天，收到逾6萬人一共約20億日圓善款。

烏克蘭大使館表示，正與烏克蘭外交部協商如何將這筆善款交付烏克蘭國內。對於烏克蘭國民來說，在此艱困時期，能獲得日本友人的支援，由衷感謝。

烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）今天在東京的烏克蘭大使館與日本最大在野黨立憲民主黨黨魁泉健太會談時也表示，已接獲日本民眾將近20億日圓的善款，感謝日本政府及日本各界的支援。

有關善款的用途，他表示，將作為人道支援及災後重建。因烏克蘭社會遭到破壞，若要重建，需龐大的資金。他還說，期待戰爭早日結束，也希望日本政府能支援烏克蘭災後重建。

許多日本民眾從媒體看到烏克蘭遭俄羅斯侵略，造成孩童、平民在內許多人死傷，大批烏克蘭民眾流離失所，內心感到很沉痛，希望能幫助烏克蘭，有的人上街參與抗議俄羅斯、力挺烏克蘭的示威活動，有些人捐款相挺。

東京都廳（東京都政府辦公大樓）為了展現力挺烏克蘭的心意，昨晚起夜間施以象徵藍天黃金小麥色的烏克蘭國旗顏色。（編輯：韋樞）1110301