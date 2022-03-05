英媒5人團隊赴烏克蘭採訪 遇俄軍掃射驚險死裡逃生

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（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，英國天空新聞網（Sky News）5人團隊前往戰地採訪，在基輔附近遭遇疑似俄軍的士兵射擊，攝影記者中了兩槍，幸好打在防彈衣上，5人最終死裡逃生。

首席特派員拉姆齊（Stuart Ramsay）記錄下這段驚險歷程。

2月28日事發當天，拉姆齊一行人準備前往基輔市郊的布查鎮（Bucha），有俄國車隊前一天在當地被烏軍擊潰。聯絡人表示戰況已經平靜下來，要帶他們看看車隊，告訴他們當時狀況。

一行人離開基輔市中心前往市郊，沿途有士兵加強部署，志願者在車道和主要道路挖掘戰壕，部隊則在布置牽引砲，準備保衛首都。車子經過重重崗哨，遠方持續傳來機槍與砲聲。

布查鎮距離基輔僅30公里，但這段路程卻花了好幾小時。由於道路封閉，他們只得一再轉向。

在路上，他們看到遠方的俄軍直升機朝地面開火，原本安靜的鄉間似乎又成為了戰場，包括他們打算前往的布查鎮。

終於在最後一處崗哨，烏克蘭軍人建議拉姆齊等人不要繼續往前。團隊於是決定折返回市中心，結束這一天。他們試圖採訪，但實在太過困難。

團隊聽從警員的建議開回基輔，走了一條沒有士兵駐守的道路，周圍一片死寂。

當他們慢慢駛向一個十字路口時，某處突然傳來小小的爆炸聲，拉姆齊看到有某個東西打到了車上，接著一個車輪爆胎，車子停了下來，然後就是一陣掃射。

第一輪子彈擊碎車窗，攝影師莫克勒（Richie Mockler）倉皇躲到前排乘客座位底下，接著他們就受到了全面攻擊。

子彈瘋狂掃過全車，子彈碎片、車窗碎玻璃、座椅的碎片到處亂飛，方向盤、儀錶板都被摧毀。

拉姆齊說，烏克蘭方面事後告訴他們，發動襲擊的是俄軍偵察隊。「他們是專業的，子彈掃蕩了全車，沒有放過任何一處。」

負責開車的製作人沃勒斯（Martin Vowles）先逃下車，當地製作人利特夫年科（Andrii Lytvynenko）緊接在後，留下拉姆齊和另一名製作人范希爾登（Dominique Van Heerden）分別在副駕駛座與後座躲避。

拉姆齊團隊當下以為是烏克蘭軍方在開槍，是誤會一場，因此高聲叫著「我們是記者」，但掃射並未停止。他們知道必須逃出去才能保命，但攻擊實在太過猛烈。

范希爾登把車門打開一道小縫鑽了出去，爬向道路護欄，滾到有12公尺高的堤防底下。

英國天空新聞網團隊前往戰地採訪，在基輔附近遭遇疑似俄軍的士兵射擊，首席特派員拉姆齊記錄下這段驚險歷程。（圖取自英國天空新聞網網頁news.sky.com）

莫克勒朝拉姆齊大吼，但拉姆齊稱記不得對方說了什麼，只記得自己在思考，不知道是否會死得很痛苦。然後他的背部就被子彈擊中了。

拉姆齊大叫：「我中彈了！」他回憶道，神奇的是竟然不太痛，感覺就像是被揍了一拳。

他意外地冷靜，設法戴上頭盔，逃走前還記得從車門邊拿走手機和記者證。他逃到車外後，起身朝堤防跑去，然後失去平衡一路滾了下去，好險有防彈衣和頭盔保護，只擦傷了臉。

但攝影師莫克勒還在車內，每次他動彈，就會引來又一波掃射。眾人大喊要他快出來，但沒有回應。最終他設法跳下車逃跑，一群人在堤防下重聚，5人奇蹟式全數存活。

眾人驚魂未定，但慶幸能死裡逃生。沃勒斯說，5人當中能夠存活一人都屬奇蹟，更不用說竟然全數生還。

他們利用混擬土牆作為掩護，躲到了附近工廠，裡頭有3名烏克蘭人幫忙接應，最終設法聯繫上電視台，又在工廠過了一夜，才被烏克蘭警方接回基輔，結束這場驚魂記。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110305