跟進制裁 Visa萬事達卡暫停在俄羅斯業務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國際信用卡公司Visa和萬事達卡5日宣布將暫停在俄羅斯的業務。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約5日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭招致全球多國企業制裁，國際信用卡公司Visa和萬事達卡今天宣布將暫停在俄國的業務，德國運動品牌彪馬和義大利精品集團普拉達也將暫時關閉在俄國的所有門市。

萬事達卡（Mastercard）表示，肇因於當前衝突帶來前所未見的動盪和不確定的經濟環境，公司決定暫停在俄羅斯的網絡服務。

Visa則說，聲明一出「立即生效」，公司將與俄羅斯境內的客戶與夥伴合作，在未來幾天停止所有交易。

Visa和萬事達卡稍早已經宣布，他們正在採取行動，以確保遵循美國和國際對俄羅斯祭出的制裁措施。

自俄羅斯10天前開始入侵烏克蘭以來，許多企業相繼暫停在俄羅斯的業務，包括半導體大廠英特爾（Intel）、旅宿訂房業者Airbnb、豪車品牌BMW和賓士（Mercedes-Benz）以及酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、愛馬仕（Hermes）及香奈兒（Chanel）等全球頂尖精品品牌。

總部位於義大利米蘭的奢侈品牌普拉達（Prada）今天也發表聲明說，已暫停其在俄羅斯的零售業務。

普拉達說：「我們最關心的是在烏克蘭受到這場悲劇影響的所有同事和其家人，我們會繼續支持他們。」

德國運動品牌彪馬（Puma）今天也說，將暫時關閉在俄羅斯的所有門市。西班牙服飾品牌ZARA母公司Inditex稍早已發表類似聲明。

Puma發言人說，Puma在俄國各地擁有100多家門市，公司會「繼續向這些門市的員工支付全薪」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110306