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烏西機場也被炸 澤倫斯基再籲西方設禁飛區

2022/3/7 03:30
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏國中西部大城文尼察（Vinnytsia）的機場在俄軍飛彈狂轟下已全毀，再次呼籲西方在烏克蘭設禁飛區。

法新社報導，澤倫斯基說：「我剛接獲關於文尼察遭飛彈空襲的通知，8枚飛彈...機場已徹底被毀。」

俄羅斯國防部隨後也證實他們打擊文尼察機場。俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在簡報會說：「3月6日，烏克蘭空軍在文尼察的一座機場已被長程精準武器所毀。」

俄軍2月24日入侵以來，烏克蘭許多城市與機場都遭到轟炸或砲擊，但位於烏克蘭中西部的文尼察離與俄國或白俄的邊界甚遠，軍民兩用機場毀於俄軍攻擊仍非同小可。

澤倫斯基也藉機再次要求西方在烏克蘭設禁飛區，以防越來越多的俄軍攻擊。

他說：「我們每天都一講再講：關掉烏克蘭空域、別給俄國的飛彈、作戰飛機任何機會。如你們袖手，連至少讓我們能自保的戰機也不給，唯一結論就是你們想讓我們慢慢被殺光。」（譯者：陳亦偉）1110307

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