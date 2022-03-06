停火撤烏克蘭平民又失敗7日續談判 俄警大逮反戰者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯各地6日出現反戰示威，逾2000人被捕。圖為反戰民眾2日在聖彼得堡示威遭逮。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔6日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第11天，遭俄軍圍城的烏國南部港市馬立波嘗試開通人道走廊再度失敗；俄烏雙方預定7日進行第3輪談判。另一方面，俄國各地6日出現反戰示威，逾2000人被捕。

● 逾150萬人逃離烏克蘭 馬立波人道走廊又失敗

俄國國防部6日稱，俄軍以長程高精準武器空襲烏克蘭的斯達科斯坦尼夫（Starokostiantyniv）空軍基地，使基地失去作用。美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭首都基輔（Kyiv）西郊城市伊爾平（Irpin）的一個平民撤離通道6日上午遭到砲擊，據傳造成3人死亡。

世界衛生組織（WHO）證實，烏克蘭的醫療中心遭到攻擊。而根據聯合國（UN），俄國入侵烏克蘭後，逃離人數已超過150萬人，成為二戰以來歐洲成長最快的難民危機。

與此同時，遭俄軍圍城的馬立波市（Mariupol）6日二度嘗試開通讓平民撤離的人道走廊，卻再度失敗。

英國軍方情報單位6日表示，俄軍對烏克蘭居住地區發動攻擊，但烏方強硬抵抗正在減緩俄軍進逼速度。「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）推特稱，截至3月6日，俄方損失大約1萬1000名兵力，但數據待證實。

基輔已施壓西方進一步協助，包括對莫斯科祭出更多制裁、提供烏克蘭更多武器如戰機等。而分析家說，烏克蘭在俄國入侵頭幾天成功掌控社群媒體，資訊戰益發激烈，而基輔似乎占了上風。

烏克蘭南部港市馬立波2度嘗試開通讓平民撤離的人道走廊，6日再度失敗。（中央社製圖）

● 第3輪談判預定7日登場 傳俄態度轉變

烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，基輔和莫斯科當局尋求結束戰鬥的談判，將於7日恢復舉行。雙方於3月3日第2輪談判期間，同意開闢人道走廊，讓平民撤離部分戰鬥地區，但其後在執行上遭遇延擱。

烏克蘭談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）5日則表示，與俄羅斯的談判開始「有建設性」，並形容他察覺莫斯科當局對烏克蘭反抗和嚴苛國際制裁的態度，出現明顯的轉變。

● 各界反制侵烏行徑 俄官員人民都遭殃

國際信用卡公司Visa和萬事達卡（Mastercard）5日宣布將暫停在俄國的業務，德國運動品牌彪馬（Puma）和義大利精品集團普拉達（Prada）也將暫時關閉在俄國的所有門市。

之前已有許多企業相繼暫停在俄業務，包括半導體大廠英特爾（Intel）、旅宿訂房業者Airbnb、豪車品牌BMW和賓士（Mercedes-Benz）以及酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、愛馬仕（Hermes）及香奈兒（Chanel）等全球頂尖精品品牌。

另外，俄國大使館一名3等秘書於2月24日晚間在大使館附近一處住宅庭院遭毆打，莫斯科當局已要求愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛當局採取措施，保護俄羅斯大使館。

● 俄國人反戰逾2000人被捕 外國人挺烏行動不斷

根據獨立的俄國抗議活動查核機構OVD-Info，6日已有超過2034人在全俄數十座城市的反戰抗議中被捕。

210名北京清華大學校友日前發起連署，公開要求清華校方撤銷蒲亭的名譽博士學位，理由是他發動「赤裸裸的侵略戰爭」。

從法國巴黎到美國紐約，5日也有成千上萬的民眾走上街頭聲援烏克蘭，要求終結俄國入侵行動。

全球網友近日還發起烏克蘭Airbnb「只訂不住」活動，本月2、3日這兩天在烏國就訂了超過6萬1000晚的房間，估計訂房量總收入將近200萬美元（約新台幣5600萬元）。

另外，美國軍火商AMMO與雷明頓武器公司（Remmington Arms）合計將送出200萬發子彈援助烏克蘭；荷蘭皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）宣布，公司自俄羅斯購買原油所獲的利潤，將全數捐出做為烏克蘭人道主義援助金。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）還稱，他已和美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）通話，並宣布烏克蘭下週將收到更多「星鏈」衛星網路終端設備。

烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也呼籲駭客發動攻擊，並請求馬斯克移動衛星幫助烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基（右）5日說，已和SpaceX執行長馬斯克通話，下週將收到更多「星鏈」衛星網路終端設備。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

● 俄軍不停止侵烏 各國致力伸援、斡旋、制裁

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日在波蘭與烏克蘭邊界和烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，討論對基輔軍方提供更多武器，以及全球持續對莫斯科施壓等問題。美國國會議員也與澤倫斯基視訊通話，承諾會進一步提供烏克蘭100億美元的軍事與人道援助。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）6日和蒲亭通話討論烏克蘭戰事。以色列總理班奈特（Naftali Bennett）的發言人也說，班奈特和澤倫斯基談話。

英國副首相拉布（Dominic Raab）表示，烏克蘭衝突勢必將持續數月、甚至是數年，國際盟友有必要展現「戰略耐力」，以確保蒲亭失敗。他並呼籲中國和印度協助對俄國加強外交施壓。

中國駐歐盟使團則以不具名發言人名義說，中方鼓勵俄烏直接談判。

韓國6日表示，將對俄羅斯親密盟友白俄羅斯實施出口管制，原因是白俄「實際支援俄羅斯入侵烏克蘭」。

德國政府智庫學術暨政治基金會（Stiftung Wissenschaft und Politik）東歐專家克魯格（Janis Kluge）說，歐美對俄經濟和金融制裁規模史無前例，將重創俄國經濟，會使民間不滿情緒升高，預期西方接下來將對俄國實施石油禁運。

● 蒲亭侵烏態度硬 IMF憂全球經濟、各國改變戰略布局

蒲亭5日表示，任何國家尋求在烏克蘭上空設置 禁飛區 禁飛區小百科 指某一領地的上空禁止任何未經許可的飛行器飛入或飛越該空域。

一旦設立禁飛區就代表有可能擊落未經許可飛進該空域的飛行器。 看更多 關閉 ，將會被莫斯科當局視為介入武裝衝突。蒲亭也駁斥有關俄羅斯打算宣布國內戒嚴的謠傳。

國際貨幣基金（IMF）則警告，烏克蘭戰爭引發的全球經濟衝擊已「非常嚴重」，若衝突加劇，可能「會更具毀滅性」。

面對俄羅斯入侵烏克蘭，據悉日本政府已確定政策方針，有意修正現行對俄戰略，將「夥伴」改成「國家安全保障上的課題」。

另外，隨著俄羅斯攻勢加劇，華府尋求孤立俄國，更加關注蒲亭在拉丁美洲的盟友。美國高階官員5日前往委內瑞拉會見總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。馬杜洛在2018年一次被廣泛認為存在舞弊的投票中連任後，美國切斷與委內瑞拉的外交關係。

● 俄烏戰事讓中國網友吵翻 網管下聲勢一面倒

俄烏戰事是中國民間熱門話題，地鐵上、餐館裡都可以聽到相關討論。近日網上出現一段影片，上海復興公園裡，兩名退休老人為各自支持的俄羅斯和烏克蘭動手打架，驚動警察介入。

在中國社群媒體上，網友也因對俄烏戰事的不同看法關係撕裂，只是在網管下，這兩種意見的聲勢差很大。主流言論倒向俄羅斯，本地民眾認為，這是反美情緒以及官方引導輿論的結果。

自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，美國駐中國大使館官方微博每一則貼文下，都有數百則到上千則留言，其中有許多攻擊美國和北大西洋公約組織（NATO）的言論。他們要不認為，烏克蘭被攻擊是美國「害」的，要不就是把美國過去攻擊伊拉克等拿出來回顧。這些留言中不乏錯誤或過度簡化的資訊，網友似乎不介意，重點是宣洩對美國的不滿。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1110306