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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭9/300

蒲亭出兵找藉口 指西方漠視烏東8年逾萬人遭殺害

2022/3/6 21:57（3/7 00:13 更新）
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俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯總統蒲亭指出，烏克蘭東部頓內茨克和盧甘斯克人民共和國2014年來有逾萬平民被殺害，西方8年來卻選擇漠視。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯總統蒲亭指出，烏克蘭東部頓內茨克和盧甘斯克人民共和國2014年來有逾萬平民被殺害，西方8年來卻選擇漠視。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社報導，俄國總統蒲亭指出，烏克蘭東部頓內茨克和盧甘斯克人民共和國2014年來有逾萬平民被殺害，所謂文明的西方8年來卻選擇漠視，這種情況特別令人無法容忍。

不過，蒲亭這個說法似乎是刻意誤導，而且不提莫斯科支持和武裝烏東分離主義份子的事實。烏東親俄分離主義派自2014年與基輔當局衝突這幾年來，雙方都有傷亡，並非僅有親俄一方。根據統計，烏克蘭政府軍方面有4000多人喪生，親俄派有5000多人陣亡，另有平民3000餘人死亡，總計1萬3000人至1萬4000人。

蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，猛烈的攻擊對這個親西方鄰國造成重大破壞，還造成許多平民傷亡，已有上百萬烏克蘭人逃出國避難，但俄軍進展似未如預期順利，面對戰事不順和國際制裁壓力，蒲亭似乎利用受訪時為出兵找藉口，連流浪狗也扯進來。

塔斯社報導（TASS），蒲亭5日接見訪客時表示：「我要說的可能有點尖銳。但情況迫使我大聲說出我的想法。大家可能聽過近日多地傳出流浪狗攻擊人類事件。有人受傷，甚至有致命事件。」

「人們開始毒殺或槍殺這些動物。」他語帶保留表示，即使流浪狗是不同問題，「地方當局有責任要解決」。

「現在聽著：頓巴斯人不是流浪狗。這些年來卻有1萬3000到1萬4000人被殺。500多名兒童遭到殺害或成為傷殘。」

報導中表示，蒲亭認為所謂的文明西方國家8年來對此選擇漠視，這尤其令人無法容忍。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110306

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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