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俄羅斯入侵烏克蘭17/300

土耳其促和 蒲亭：烏克蘭停止戰鬥 俄才會停火

2022/3/7 12:12（3/7 13:57 更新）
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圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）克里姆林宮今天發表聲明說，總統蒲亭在與土耳其總統艾爾段的通話中表示，只有在烏克蘭停止戰鬥、以及莫斯科的要求獲得滿足的情況下，俄羅斯才會停止軍事行動。

法新社和路透社報導，克里姆林宮在聲明中表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）表示，這場行動正按照計畫和時間表進行，他希望烏克蘭談判代表在會談中能採取更具建設性的態度，並考慮到當地實際情況。

另一方面，土耳其總統府表示，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電話中籲請蒲亭宣布烏克蘭緊急全面停火。

艾爾段說：「緊急全面停火，將讓尋求政治解決和因應人道問題變得更加容易。」

艾爾段還呼籲蒲亭同意「緊急」開闢烏克蘭的人道走廊，並說他與蒲亭能「一起開闢和平之路」。

艾爾段告訴蒲亭，安卡拉 「準備盡一切所能，為和平解決（烏克蘭危機）作出貢獻」。

土耳其官方媒體報導說，兩位領導人的通話持續一個小時。

土耳其預定11日至13日舉辦外交論壇，屆時俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和烏克蘭外長都將出席。土耳其盼能促使兩國外交首長會晤。

土耳其身為北大西洋公約組織（NATO）成員和烏克蘭盟友，同時也頗為依賴俄羅斯的進口產品，自俄烏戰事爆發以來，對於俄烏兩國一直審慎維持平衡的關係。

艾爾段迄今已數次提議擔任調人，促使俄烏會談。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110307

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