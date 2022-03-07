布林肯：可信通報顯示俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭平民[影]

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，美國看到非常可信的通報顯示俄羅斯蓄意攻擊烏克蘭平民。他還說，美國已將這些通報記載下來，作為相關組織調查俄國行為是否涉及戰爭罪時的輔助。

布林肯（Antony Blinken）告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「我們看到非常可信的蓄意攻擊平民通報，那構成戰爭罪。」

「我們正在做的就是把這些全記錄下來，彙整之後加以研究，有組織與機構針對是否已觸犯戰爭罪、或即將犯下戰爭罪進行調查時，我們能幫得上忙。」

影片來源：CNN

俄國侵略部隊在烏克蘭東南部激戰拿下歐洲最大核電廠後，引發全球警戒。美國駐烏克蘭大使館4日推文指出，攻擊核電廠是戰爭罪。

但根據CNN，美國國務院以還在檢視為由告訴歐洲各地的美國大使館，勿轉發基輔大使館稱核電廠攻擊行動為戰爭罪的推文。

布林肯未提及使館推文，國務院也不願針對推文是否反映美國政府對此事立場發表評論。

俄羅斯否認攻擊平民區，還說2月24日發動的攻勢是「特殊軍事行動」，他們表示，沒有計畫占領烏克蘭。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110307