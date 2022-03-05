俄攻歐洲最大核電廠 美駐烏克蘭使館斥為戰爭罪

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）俄羅斯軍方在烏克蘭攻下歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，美國駐烏克蘭大使館今天表示，攻擊核電廠的行為屬於戰爭罪。

美國駐烏克蘭大使館在推特帳號發布上述聲明，內容比任何美國官方在俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來的措辭都要嚴厲。

使館在聲明中表示：「攻擊核電廠屬於戰爭罪。（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）轟炸歐洲最大核電廠，實施更進一步的恐怖統治。」

俄羅斯軍隊今天在一番激鬥後攻占札波羅熱核電廠，全球警鈴大作。有一棟訓練大樓在砲轟過程中起火，火勢後來被撲滅，官員說，電廠安全無恙。

俄國國防部將火災歸咎於烏克蘭破壞分子的「可怕襲擊」，還說俄軍已控制局面。

維權團體指稱，烏克蘭境內出現違反國際戰爭罪法規的跡象，例如以平民為攻擊目標，以及不分青紅皂白進犯學校和醫院。

美國總統拜登本月2日不稱俄羅斯的行動為戰爭罪，只說目前這種說法「言之過早」。美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天也不願回答問題，還說這要由國際刑事法院（ICC）判定。

英國則已公開指責蒲亭政府犯下戰爭罪。

但俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）強烈否認俄軍攻擊民用基礎設施或住宅區。

國際刑事法院應39個成員國要求，正調查有關烏克蘭城市遭集束炸彈和大砲轟炸的消息。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110305