烏克蘭為阻俄軍攻勢 將忍痛炸毀連基輔最後一座橋

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俄羅斯軍隊前進烏克蘭首都基輔，至6日只剩最後1座橋梁擋住俄軍去路。（中央社製圖）

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（中央社烏克蘭比洛戈羅德卡6日綜合外電報導）俄羅斯軍隊前進烏克蘭首都基輔，只剩最後1座橋梁擋住俄軍去路，而這座橋下方現已布好炸藥，守軍一接獲指令就會引爆。

這讓烏克蘭志願軍中士卡斯伯（Casper）想來不禁感傷。

為阻止俄軍戰車前進，基輔西翼其他橋梁已全數為卡斯伯的同袍炸毀，僅剩比洛戈羅德卡（Bilogorodka）這座。原本綠意盎然、有不少夏季小屋的比洛戈羅德卡如今也難逃戰火，淪為戰區。

一旦卡斯伯收到指令把橋炸毀，歷史悠久的基輔基本上就會和西部廣大的腹地切斷聯繫。

曾是傘兵的卡斯伯告訴法新社：「我們會儘量設法讓橋梁繼續挺立。」

但隨著烽火逼近，固守路障的民眾心情益發沉重起來。俄國戰機加入地面部隊，砲轟鄰近城鎮和村莊，逃難的人潮似乎永無止境。即便是砲火突然停歇，罕見出現了靜悄悄的時刻，烏軍都擔心俄軍是否正在重整旗鼓，準備發動更殘忍的戰鬥。

卡斯伯看著前線上空的烏克蘭無人偵察機，坦言被迫炸毀這最後一座連基輔橋梁的時刻可能就快到來，「收到上級命令或看到俄軍挺進，我們就會把它炸了」。

「但我們在引爆的時候會儘量讓更多敵軍戰車落水。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110307