援烏克蘭 波蘭準備將所有米格-29戰機交美處理

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波蘭外交部8日表示，將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地，交給美國處理。圖為德國空軍的MiG-29正發射一枚R-27飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

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（中央社華沙8日綜合外電報導）波蘭外交部今天表示，波蘭將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），交給美國處理，並敦促其他擁有這型戰機的北大西洋公約組織（NATO）會員國跟進。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日和美國兩黨國會議員視訊通話，聯邦參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在通話後表示，澤倫斯基呼籲「東歐國家提供俄製戰機」，說這類飛機是烏克蘭人受訓時慣用的飛機。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪問摩爾多瓦（Moldova）時表示，如果波蘭決定提供戰機給烏克蘭，美國考慮也提供戰機給波蘭。

根據國際戰略研究所（IISS），目前僅有少數前華沙公約組織（Warsaw Pact）成員國擁有米格-29戰機。波蘭有28架，其中多架是在大約20年前，象徵性支付1歐元向德國買下。斯洛伐克有14架，保加利亞則有11架。（譯者：陳政一）1110309