更多編輯台推薦新聞：
從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Apple發表會新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起、iPad Air有5色
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

援烏克蘭 波蘭準備將所有米格-29戰機交美處理

2022/3/9 06:35（3/9 07:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
波蘭外交部8日表示，將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地，交給美國處理。圖為德國空軍的MiG-29正發射一枚R-27飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
波蘭外交部8日表示，將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地，交給美國處理。圖為德國空軍的MiG-29正發射一枚R-27飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙8日綜合外電報導）波蘭外交部今天表示，波蘭將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），交給美國處理，並敦促其他擁有這型戰機的北大西洋公約組織（NATO）會員國跟進。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日和美國兩黨國會議員視訊通話，聯邦參院多數民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在通話後表示，澤倫斯基呼籲「東歐國家提供俄製戰機」，說這類飛機是烏克蘭人受訓時慣用的飛機。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪問摩爾多瓦（Moldova）時表示，如果波蘭決定提供戰機給烏克蘭，美國考慮也提供戰機給波蘭。

根據國際戰略研究所（IISS），目前僅有少數前華沙公約組織（Warsaw Pact）成員國擁有米格-29戰機。波蘭有28架，其中多架是在大約20年前，象徵性支付1歐元向德國買下。斯洛伐克有14架，保加利亞則有11架。（譯者：陳政一）1110309

延伸閱讀
澤倫斯基：戰爭不會在烏克蘭止步 下個就是你西方想提供烏克蘭戰機 機源和路徑困難重重北約祕書長：強化歐洲東翼軍力 不讓莫斯科誤判情勢華府馳援基輔抗俄 堅守底線避免戰事擴大售台F-16戰機先交波蘭？美國防部：傳言不實俄軍轟炸身亡 烏克蘭踢拳道冠軍得年22歲彭博：由俄烏戰爭可知 中國攻台需三思烏克蘭控俄羅斯違反停火協議 砲轟馬立波人道走廊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀