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波蘭提供美米格-29助烏抗俄 美國防部：恐行不通
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波蘭提供美米格-29助烏抗俄 美國防部：恐行不通

2022/3/9 10:03（3/9 10:21 更新）
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波蘭外交部8日表示，將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地，交給美國處理。美國防部隨後表示，這項提議恐行不通。（圖取自facebook.com/SilyPowietrzne）
波蘭外交部8日表示，將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地，交給美國處理。美國防部隨後表示，這項提議恐行不通。（圖取自facebook.com/SilyPowietrzne）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國務院第3號人物今天表示，波蘭把所有米格-29戰機交給美國、讓美方轉交給烏克蘭的決定是「突如其來之舉」。美國防部隨後表示，此事牽涉後勤挑戰，這項提議恐行不通。

路透社報導，國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）今天在聯邦參議院外交委員會聽證會上說：「就我所知，他們把這些戰機交給我們的計畫並沒有事先與我們商議。」她說：「我認為這實際上是波蘭人突如其來之舉。」

波蘭外交部今天稍早表示，波蘭將把所有米格-29戰機部署到德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），交給美國處理，波蘭接著會依一項據傳的協議取得一批F-16戰機，替代他們手上這批烏克蘭飛行員受訓飛的蘇聯時期戰機。

這個議題在華府相當敏感，總統拜登政府團隊雖曾考慮過，但卻未承諾過這樣的計畫。

據法新社報導，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）在內的美國官員都淡化北大西洋公約組織（NATO）成員國供給烏克蘭的可能性。

但布林肯6日在緊鄰烏克蘭西南方的東歐小國摩爾多瓦證實政府正在積極討論此事，盧嵐則拒絕承諾華府支持或促成戰機交換一事。

她向參院外交委員會表示：「我將持續傳達這個委員會極其強烈的跨黨派觀點，即這些戰機需要送到烏克蘭。」

國防部發言人柯比（John Kirby）今天則透過聲明表示：「我們將持續與波蘭和其他北約盟友磋商，討論這項議題以及它涉及的困難後勤挑戰，但我們不認為波蘭的提議是可行的。」

柯比指出，這批交由美國處置的戰機若從美國-北約基地飛進一個與俄羅斯爭奪的空域，「會引來整個北約聯盟的嚴重關切」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110309

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