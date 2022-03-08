俄烏戰事致原物料價格狂漲 人道走廊仍遭俄軍砲擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯宣布，8日開設人道走廊讓烏克蘭平民撤離。烏克蘭官方稍後表示，俄軍砲擊馬立波平民的撤離路線，違反了停火協議。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第13天，讓平民撤離的人道走廊仍不安全。與此同時，全球原物料價格狂飆，鎳價一度漲破每公噸10萬美元；原油價格也隨著美國考慮禁止進口俄國石油而大漲。

●烏克蘭近郊上演肉搏戰 人道走廊仍遭砲擊

街頭巷戰、近身肉搏戰─烏克蘭士兵與逃難民眾7日如此形容首都基輔（Kyiv）西北方慘烈的戰事，連天烽火可能即將蔓延到基輔。聯合國（UN）8日表示，俄國全面入侵烏克蘭近兩週，已有超過200萬人逃亡出境。

世界銀行（The World Bank）已批准7.23億美元（約新台幣204億元）貸款與撥款，對烏國政府提供預算上的援助。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）除矢言「會留在基輔」，並指出馬立波市（Mariupol）被俄羅斯軍隊圍城，已沒水、沒電、停止供暖好幾天，當地有名孩童死於脫水。他還譴責西方未履行保護烏克蘭的「承諾」。

另外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布開設人道走廊供烏克蘭多座城市平民撤離，但僅限通往俄羅斯或白俄羅斯，此舉也引發爭議。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指控蒲亭「偽善」且「憤世嫉俗」。

烏克蘭官方稍後表示，第一支載運居民和外國學生的車隊已離開蘇米（Sumy），前往中部的波塔瓦（Poltava），但同時也指控，俄軍砲擊馬立波平民的撤離路線，違反了停火協議。

圖為伊爾平的工廠和商店6日遭轟炸後被燒毀。（美聯社）

●車諾比工人處境艱難 哈爾科夫核研究設施受損

烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠在俄羅斯部隊入侵首日便遭占領，廠內100多名工人已受困超過12天。由於工人不知道還要在核電廠內待上多久，因此限制自己每天只吃一餐，餐點由同樣受困的廚師準備，據說食物很克難，主要為麵包和粥。

另外，國際原子能總署（IAEA）7日表示，他們接獲報告指出，烏克蘭遭包夾的第2大城哈爾科夫（Kharkiv）一座核研究設施─哈爾科夫物理暨科技研究所（Kharkiv Institute of Physics and Technology），因砲火襲擊受損，但沒有「引發輻射外洩的後果」。

●俄侵烏掀史上最大網軍戰 專家警告失控後果

俄羅斯入侵烏克蘭，戰事從地面打到網路，包括俄國早在戰前啟動資訊戰、烏國號召全球加入抗俄網軍、美國網路司令部暗助烏國，以及民間駭客自發參戰。

紐時訪問的專家們警示，民間技術不夠高超的駭客若隨意行動，不但可能觸法、或被對方鎖定反串，也可能會讓政府誤判為敵對政權的攻擊而反制，衍生更大後果。

曾任國際紅十字會網路戰顧問的歐列尼克（Lukasz Olejnik）提醒世人，不要對網路戰效果有太高期待。他在紐時採訪中說：「地面攻擊正在挺進，人們正在受苦，建築正被毀壞，網路攻擊無法在實體上改變這些事。」

●俄軍投入大批兵力侵烏 換得西方制裁

美國國防部評估，蒲亭「已把他原先集結在俄烏邊界的大批戰力，幾乎全部投進烏克蘭」，據西方國家估計，俄國原先在俄烏邊界上集結超過15萬兵力。另據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，俄羅斯第41軍團參謀長少將吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）在哈爾科夫市郊一次行動中喪命。

英國廣播公司（BBC）報導，據網站統計，俄羅斯早在2月22日前，就已遭受2754項制裁，排在全球第二。而在俄羅斯入侵烏克蘭後，制裁項目又增加了2778項，總計來到5532項，超越了伊朗的3616項，成為全球之冠。

英國「泰晤士報」接獲吹哨者爆料，根據俄國政府內部評估，攻打烏克蘭的戰爭最晚必須在6月結束，否則俄國經濟恐崩盤。此外，雖然俄方公布陣亡人數不到500人，實際恐破1萬人。

不過在俄國，也有人支持戰爭。自俄羅斯進攻烏克蘭以來，漆在許多俄國戰車上的Z字符號成了支持戰爭的標誌，除了象徵支持軍隊，更被用來恐嚇反戰人士。俄國異議樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）和人權組織「紀念」（Memorial）都表示，他們的大門被塗上Z字。

另一方面，白俄羅斯也因參與俄羅斯入侵烏克蘭，遭國際制裁。國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）7日以制裁衝擊為由，將白俄主權信用評等由B降至CCC。標準普爾公司（S&P）上週已將白俄的信用評等由B降至CCC。

美國國防部8日表示，俄羅斯已將駐紮在烏克蘭邊界的戰鬥力幾乎全數投入烏國。（中央社製圖）

●國際持續挺烏反俄 JCB、Adidas加入行列

日本JCB在8日宣布，預計從3月14日起暫停在俄羅斯的信用卡支付交易業務。德國運動服飾大廠阿迪達斯（Adidas）除暫時關閉在俄羅斯的門市，也關閉網路商店服務，加入其他企業抵制俄國的行列。

美國飛機製造商波音公司（Boeing Co）表示，已暫停自俄羅斯購入鈦，而其歐洲的競爭對手空中巴士（Airbus SE）仍持續使用俄羅斯供應的鈦。荷蘭皇家殼牌集團（Shell）宣布停止採購俄羅斯原油。

另外，義大利舞者提希（Jacopo Tissi）不滿俄羅斯入侵烏克蘭，表示將辭去莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席舞者一職。

台灣財團法人賑災基金會發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至8日下午4時43分，已達新台幣4億零1萬元，其中實體帳戶統計新台幣2億9970萬元，線上多元支付平台則有1億零31萬元。

●制裁俄國能源產品？歐美存歧見

西方制裁俄羅斯，白宮致力別讓目前大致為統一陣線的局面出現嫌隙，7日卻在能源禁令方面出現了裂縫，依賴俄羅斯石油的德國發表聽起來不順耳的聲明。

美國媒體報導，美國總統拜登今天料將宣布禁止進口俄羅斯石油，這將是美國針對俄國入侵烏克蘭採取的最新制裁措施。

消息人士告訴路透社，美國聯邦眾議院最快8日就會進行表決，試圖禁止俄羅斯能源產品進口，並暫停與俄羅斯的正常貿易關係。白宮則指出，美國代表團上週末與委內瑞拉政府進行會談，探討內容包括能源供應這一塊。

但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，俄羅斯的能源進口對歐洲人生活為「必不可缺」，告誡西方制裁時不要禁止俄羅斯石油與天然氣進口，這麼做將讓歐洲的能源安全處於風險中。

全球能源價格在供應疑慮下飆漲，石油輸出國家組織（OPEC）秘書長表示，OPEC無法控制導致全球油價激漲的事件，全球也沒有足夠的產能彌補俄羅斯供應的損失。

●俄烏戰爭致原物料價格飆漲 各行各業面臨衝擊

從鋁、鎳、鈦到小麥和葵花油，再到天然氣和原油，陷入衝突的俄羅斯與烏克蘭都是工業和食品用商品重要生產國，許多原物料價格已飆升至創紀錄的多年高點。

鋁價飆至破紀錄的每噸4073.50美元；鈀價達到每盎司3442.47美元。用於製造不銹鋼和電動車電池的鎳，價格更一度漲至每噸10萬1365美元，漲幅高達111%，接著回落至8萬2195美元；鎳價先前於2008年創下的高價紀錄是每噸4萬8000美元。倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）8日宣布暫停鎳交易。

布倫特原油一度飆升至每桶近140美元，達到2008年以來的高點。

也有專家表示，俄羅斯入侵烏克蘭，可能導致今年全球新車和卡車產量減少數百萬輛。

市調機構國際數據資訊公司（IDC）預期將對全球資通訊（ICT）市場及供應鏈造成6大影響，包括技術需求波動、能源價格和通膨壓力、現金和可信貸性、匯率波動等。

●習近平盼俄烏談出和平 外媒稱中國立場有變

中國國家主席習近平與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲視訊會談時說，三國要共同支持俄烏和談，「克服困難談下去，談出和平」，中方願根據當事各方需要，與國際社會一道發揮積極作用。

中國由最初為俄羅斯的安全擔憂辯護，到近日表示願意與國際社會一起進行斡旋。紐約時報中文網分析，這反映了中國政府的說法開始出現變化，中國不想與俄羅斯走得太近。

俄烏戰爭進入第13天，中國由最初為俄羅斯的安全擔憂辯護，到近日表示願意與國際社會一起進行斡旋。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）4日會晤中國國家主席習近平（右）。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

●俄侵烏致盟邦惶恐 美加強對北約安全保證

俄羅斯入侵烏克蘭，讓立陶宛和拉脫維亞惴惴不安，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日匆匆訪問兩國，保證北大西洋公約組織（NATO）會提供保護，美國也會予以支持；布林肯並肯定立陶宛與台灣發展關係。

美國國防部宣布，為強化北約安全，增派500名美軍至歐洲。根據美國駐烏克蘭代理大使的最新評估，北約在與烏克蘭交界的盟國部署部隊，以遏制衝突擴大，避免爆發第3次世界大戰。

另外，拜登政府據報考慮用F-16換波蘭俄製戰機，以支援烏克蘭，但因美國下批F-16預定交付台灣，討論遲無進展。美國國防部發言人柯比（John Kirby）說傳言不實，強調美方僅進行內部初步討論。

●歐盟開審烏克蘭入會 日相改稱日俄爭議地區「固有領土」

歐洲聯盟（EU）會員國7日商定，展開審核烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦入會申請的漫長程序。歐盟現有27個會員國，這個集團決定是否允許新會員國加入的程序是有名的複雜，時間可能長達數年，如今已針對上述3國申請入會案跨出了第一步。

另外，日本政府則因俄羅斯入侵烏克蘭，修正對俄外交政策。日本首相岸田文雄7日對日俄具有主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」），改回稱為「固有領土」。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110308