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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄國入侵近2週 聯合國：逃離烏克蘭難民逾200萬人

2022/3/8 21:54（3/8 22:03 更新）
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聯合國8日表示，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵行動近兩週，已有超過200萬人逃亡出境。圖為3日烏克蘭難民帶著孩子逃至鄰國摩爾多瓦。（法新社）
聯合國8日表示，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵行動近兩週，已有超過200萬人逃亡出境。圖為3日烏克蘭難民帶著孩子逃至鄰國摩爾多瓦。（法新社）
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（中央社日內瓦8日綜合外電報導）聯合國今天表示，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵行動近兩週，已有超過200萬人逃亡出境。

聯合國難民署（UNHCR）高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）推文表示：「逃出烏克蘭的難民今天達到200萬大關。」

根據聯合國難民署，從2月24日至今，已有201萬1312人從受戰火蹂躪的烏克蘭逃到鄰國。

波蘭邊境防衛隊今天表示，從烏克蘭逃往波蘭的難民累計約120萬人。昨天共有14萬1500人從烏克蘭入境波蘭，今天截至當地時間上午7時（格林威治時間6時），有3萬5300人從烏克蘭入境波蘭，較昨天的同一段時間減少16%。

在此同時，數據顯示，匈牙利收容近19萬1350人，斯洛伐克則接納了14萬745人，俄羅斯則是有9萬9300人穿越烏克蘭邊境而來。

根據聯合國難民署6日蒐集的數據，摩爾多瓦和羅馬尼亞分別收容了8萬2000多名難民，且有超過21萬人在逃到鄰近國家後，已轉往其他歐洲國家。

葛蘭第6日表示，烏克蘭戰爭引發了歐洲自二戰以來人數增加速度最快的難民危機。

葛蘭第訪問摩爾多瓦、波蘭和羅馬尼亞後，今天稍早在奧斯陸舉行記者會說：「它（指難民逃亡）不會停止。」

葛蘭第也說，雖然「世界其他地方也發生過這種情況，但是在歐洲，這是二戰以來第一次」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110308

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