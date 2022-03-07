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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

2022/3/7 14:11（3/7 15:30 更新）
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來自烏克蘭東南部札波羅熱的11歲男孩獨自穿越烏克蘭邊境進入斯洛伐克，讓斯國當局大讚他是「今晚的英雄」。（圖取自facebook.com/ministerstvovnutraSR）
來自烏克蘭東南部札波羅熱的11歲男孩獨自穿越烏克蘭邊境進入斯洛伐克，讓斯國當局大讚他是「今晚的英雄」。（圖取自facebook.com/ministerstvovnutraSR）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）一名來自烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的11歲男孩獨自穿越烏克蘭邊境進入斯洛伐克，讓斯國當局大讚他是「今晚的英雄」。

美國有電視新聞網（CNN）報導，根據斯洛伐克

斯洛伐克小百科

  • 語言：以斯洛伐克語為主
  • 首都：布拉提斯拉瓦
  • 面積：4萬9035平方公里
  • 地理位置：東南鄰烏克蘭，南與匈牙利相連，西接奧地利，西北與捷克相鄰，北與波蘭接壤
  • 人口：約546萬
  • 宗教：以羅馬天主教為主
  • 幣制：2009年1月1日起採用歐元
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內政部的說法，這名男孩當時帶著背包、塑膠袋和護照，手上寫有電話號碼，但CNN無法獨立核實這些訊息。
斯洛伐克內政部表示，由於男孩的雙親必須留在烏克蘭

烏克蘭小百科

  • 首都：基輔
  • 官方語言：烏克蘭語
  • 幣制：荷林夫納
  • 人口：約4773萬（2022年1月）
  • 宗教：東正教及天主教
  • 各族人口占比：烏克蘭族77.8%、俄羅斯族17.3%，其他少數民族4.9%。

地處歐洲東部，面積60.36萬平方公里，東西長1300公里、南北長900公里。南臨亞速海和黑海，陸上東北接俄羅斯，北鄰白俄羅斯，西連斯洛伐克、波蘭和匈牙利，南與摩爾多瓦、羅馬尼亞接壤。

實行三權分立的共和制，總統為代表國家的最高元首，以直接民選產生，任期為5年；內閣為行政機關，向總統負責。議會稱為「最高拉達」，是國家最高立法機關，成員由直接民選產生，任期4年。

採行多黨制，截至2020年1月，註冊登記政黨共349個。

資料來源：外交部、維基百科

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，他只能獨自前往斯洛伐克。目前有志工負責照顧他，讓他有溫暖的棲身處以及食物和飲水。斯洛伐克內政部昨天在臉書（Facebook）專頁刊出聲明說，多虧男孩手上的電話號碼和夾在護照裡的一張紙條，邊境工作人員順利找到了他在斯洛伐克的親戚。

聲明說：「他用微笑、無所畏懼和英雄般的決心，征服了每一個人。」目前並不清楚為何無人陪伴這名男孩到斯洛伐克。

根據聯合國（UN）截至本月3日的統計資料，自2月24日起，已有超過120萬難民逃離烏克蘭。

在這120萬9976名難民中，約53.7%越過邊境進入波蘭，其他人則逃到匈牙利、斯洛伐克、摩爾多瓦和羅馬尼亞。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110307

11歲男孩（右）獨自穿越烏克蘭邊境進入斯洛伐克，他當時帶著背包、塑膠袋和護照，手上寫有電話號碼。（圖取自facebook.com/ministerstvovnutraSR）
11歲男孩（右）獨自穿越烏克蘭邊境進入斯洛伐克，他當時帶著背包、塑膠袋和護照，手上寫有電話號碼。（圖取自facebook.com/ministerstvovnutraSR）
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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