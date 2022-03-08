更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／增8本土6人與旅遊團案有關 境外45例
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄軍占領車諾比核電廠 逾百工人受困近2週一天僅一餐

2022/3/8 12:08（3/8 12:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭車諾比核電廠（圖）在俄羅斯部隊入侵首日便遭占領，廠內100多名工人已受困超過12天。（美聯社）
烏克蘭車諾比核電廠（圖）在俄羅斯部隊入侵首日便遭占領，廠內100多名工人已受困超過12天。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦7日綜合外電報導）烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠在俄羅斯部隊入侵首日便遭占領，廠內100多名工人已受困超過12天，他們每天持續履行職責，對於何時才能踏出核電廠感到茫然與絕望。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，核電廠遭攻擊當下，負責維安的200名烏克蘭籍警衛也受困至今。車諾比核電廠是1986年史上最嚴重核災的事發地點。

俄方自稱是與烏克蘭國民兵一同保護核電廠，但烏克蘭反駁，表示這裡完全被俄軍掌控。

工人們繼續履行職責，據說現場氣氛平靜，但BBC獲悉，核電廠內情況艱困，糧食和藥品都相當有限。

由於工人不知道還要在核電廠內待上多久，因此限制自己每天只吃一餐，餐點由同樣受困的廚師準備，據說食物很克難，主要為麵包和粥。

不過外界也愈來愈擔心，壓力可能會影響他們在這座核電廠履行職責的能力。

斯拉夫蒂奇市（Slavutych）市長福米契夫（Yuri Fomichev）告訴BBC：「情勢複雜且緊張。這對他們來說，在道德上、心理和生理上都很困難。」（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110308

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
俄軍砲擊烏克蘭核電廠引發憂慮 澤倫斯基3度躲過暗殺歐洲最大核電廠起火 烏克蘭外長：爆炸恐比車諾比核災嚴重10倍俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一覽烏核研究設施遭砲擊毀壞 IAEA：未造成輻射外洩波音暫停向俄購鈦 空巴暫未跟進美眾院將表決禁俄油進口 俄稱禁令將有災難性後果
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀