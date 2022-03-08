俄軍占領車諾比核電廠 逾百工人受困近2週一天僅一餐

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烏克蘭車諾比核電廠（圖）在俄羅斯部隊入侵首日便遭占領，廠內100多名工人已受困超過12天。（美聯社）

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠在俄羅斯部隊入侵首日便遭占領，廠內100多名工人已受困超過12天，他們每天持續履行職責，對於何時才能踏出核電廠感到茫然與絕望。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，核電廠遭攻擊當下，負責維安的200名烏克蘭籍警衛也受困至今。車諾比核電廠是1986年史上最嚴重核災的事發地點。

俄方自稱是與烏克蘭國民兵一同保護核電廠，但烏克蘭反駁，表示這裡完全被俄軍掌控。

工人們繼續履行職責，據說現場氣氛平靜，但BBC獲悉，核電廠內情況艱困，糧食和藥品都相當有限。

由於工人不知道還要在核電廠內待上多久，因此限制自己每天只吃一餐，餐點由同樣受困的廚師準備，據說食物很克難，主要為麵包和粥。

不過外界也愈來愈擔心，壓力可能會影響他們在這座核電廠履行職責的能力。

斯拉夫蒂奇市（Slavutych）市長福米契夫（Yuri Fomichev）告訴BBC：「情勢複雜且緊張。這對他們來說，在道德上、心理和生理上都很困難。」（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110308