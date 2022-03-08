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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄幾乎投入所有邊界集結軍力侵烏 美增兵500赴歐

2022/3/8 16:57（3/8 17:16 更新）
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美國國防部8日表示，俄羅斯已將駐紮在烏克蘭邊界的戰鬥力幾乎全數投入烏國。（中央社製圖）
美國國防部8日表示，俄羅斯已將駐紮在烏克蘭邊界的戰鬥力幾乎全數投入烏國。（中央社製圖）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部今天表示，俄羅斯已將駐紮在烏克蘭邊界的戰鬥力幾乎全數投入烏國。美國國防部並宣布，為強化北大西洋公約組織（NATO）的安全，增派500名美軍至歐洲。

隨著俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）加強侵烏行動，美國國防部也示警，俄國空襲平民情事日增，且莫斯科試圖徵募外籍戰士參戰，尤其是敘利亞人。

法新社報導，目前俄國入侵行動進展緩慢，只在烏克蘭南部取得若干勝利。五角大廈發言人柯比（John Kirby）今天表示，俄軍「過去幾天確實沒有任何顯著進展」。

柯比說，美國國防部評估顯示蒲亭「已把他原先集結在俄烏邊界的的大批戰力，幾乎全部投進烏克蘭」；面對烏克蘭人持續抵抗俄軍攻勢，俄國已著手發動更多長程攻擊，如轟炸、發射火箭、砲擊與發射超過625枚飛彈等，以彌補在地面推進停滯不前的情況。

西方國家估計，俄國原先在俄烏邊界上集結超過15萬兵力。

柯比表示：「我們的確相信…他們（俄軍）有士氣、補給、燃料、糧食等問題。他們面臨烏克蘭非常剛強和堅決的抵抗。」

柯比指出，俄軍已加強轟炸烏克蘭北部的首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv），以及南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）和馬立波（Mariupol）等地，「增加了平民的傷亡」，也摧毀民宅、教堂、醫院和學校。

柯比表示，蒲亭「現在還能選擇不要升高（戰事）…改為尋找眼前的外交途徑，停止侵略」。

另外，柯比也告訴記者，防長奧斯汀（Lloyd Austin）上週末下令增派約500名軍事人員至歐洲駐地，特別是北約東翼，「以加強戰區內的美軍部隊」。

「增派人員顯然是在回應當前由俄羅斯無端入侵烏克蘭所引發的安全狀況，無疑將幫助鞏固和強化北約聯盟的嚇阻與防禦能力。」

美國2月起已增派1萬2000名軍人至歐洲，但總統拜登（Joe Biden）強調，美軍不會涉入烏克蘭與俄軍的衝突。

一名國防部高官則透露，美方知道俄軍試圖徵召敘利亞人加入戰局，這種情況值得注意，但美方還不清楚蒲亭為何認為有此必要，因為他仍握有大批火力。

與此同時，各界也愈來愈擔心俄國把目光鎖定在烏克蘭主要港口和重要經濟中心敖德薩（Odessa）。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）6日示警，莫斯科「準備轟炸敖德薩」；但美國官員說，五角大廈「尚未看到對敖德薩採取行動的任何證據」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110308

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