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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄軍壓境 基輔最後防線上演近身肉搏戰[影]

2022/3/8 13:38（3/8 14:08 更新）
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圖為伊爾平的工廠和商店6日遭轟炸後被燒毀。（美聯社）
圖為伊爾平的工廠和商店6日遭轟炸後被燒毀。（美聯社）
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（中央社伊爾平7日綜合外電報導）街頭巷戰、近身肉搏戰，烏克蘭士兵與逃難民眾今天如此形容首都基輔西北方慘烈的戰事。烽火連天之中，戰火可能即將蔓延到基輔。

在雙方短兵相接的伊爾平（Irpin），自稱史塔（Stas）的烏克蘭傘兵中尉告訴法新社，「現在真的在打街頭戰」，「有些地方甚至還有近身肉搏」。

俄烏開戰進入第12天，他說話的當下，機槍射擊聲和爆炸聲在耳邊隆隆不絕。

史塔描述起俄軍的威脅，「人數很多，有200人、50輛輕型裝甲車，幾輛戰車」，「我們儘量抵擋他們，但我不知道能不能完全奏效；情況非常不穩定」。

伊爾平是工業城鎮，某種程度可說是以寡敵眾的烏軍抵抗俄軍挺進基輔的最後防線。

俄軍2月24日發動的攻勢先以飛彈攻擊開頭，接著又在基輔市郊戈斯托梅利（Gostomel）部署傘兵，烏軍抵擋了第一道攻勢，摧毀俄羅斯先頭部隊的部分裝甲車。

但俄羅斯從白俄羅斯派來的援軍，在上週抵達基輔郊區，之後火力不斷增強，俄國地面部隊占領戈斯托梅利多處，並利用狂轟濫炸，更深入了伊爾平姊妹鎮布豪（Buchau）南部。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110308

影片來源：FRANCE 24 English
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