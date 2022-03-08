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烏克蘭通訊社：俄軍高階指揮官在哈爾科夫陣亡

2022/3/8 11:21（3/8 11:47 更新）
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俄羅斯第41軍團參謀長少將吉拉西莫夫（圖）在烏克蘭第2大城哈爾科夫市郊一次行動中喪命。（圖取自twitter.com/DI_Ukraine）
俄羅斯第41軍團參謀長少將吉拉西莫夫（圖）在烏克蘭第2大城哈爾科夫市郊一次行動中喪命。（圖取自twitter.com/DI_Ukraine）
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（中央社基輔8日綜合外電報導）「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）今天報導，俄羅斯第41軍團參謀長少將吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）市郊一次行動中喪命。

哈爾科夫位於烏克蘭東部，連日遭俄軍猛攻。烏通社是引述烏克蘭國防部主要情報局的媒體部門消息做上述報導。

根據聲明：「入侵軍隊的高階指揮部又損失一人。俄國高階軍事指揮官、少將參謀長兼俄國中央軍區第41軍團首席副指揮官吉拉西莫夫，在哈爾科夫附近的戰役中死亡。另外還有一些俄國高階軍官傷亡。」

烏通社指出，吉拉西莫夫曾參與第2次車臣戰爭和俄國在敘利亞的軍事行動，也曾獲得俄國政府頒發的「克里米亞（Crimea）回歸」勳章。

報導還提到，多通被攔截的電話證明了俄軍各單位之間的通訊和敗戰部隊的撤離行動存在重大問題。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110308

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