俄烏第3輪談判登場 俄羅斯列出停戰條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

俄羅斯入侵烏克蘭第12天釀嚴重死傷，烏軍收復若干失土。圖為哈爾科夫平民區被轟炸後的情形。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔7日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第12天釀嚴重死傷，烏軍收復若干失土。基輔控俄軍持續開火令人道走廊很難設立。第3輪談判今天登場，克宮詳列停戰條件，包括須承認克里米亞是俄國領土等。

●烏克蘭抗俄傳進展但死傷嚴重 克宮列明停戰條件

烏克蘭持續傳出傷亡消息。首都基輔（Kyiv）附近的戈斯托梅利鎮（Gostomel）當局表示，鎮長普里利普科（Yuri Illich Prylypko）在分送麵包和藥品給飢民和傷患時，連同另外2人遭俄軍射殺身亡。

烏國救難單位表示，俄軍昨天轟炸中西部最大城市文尼察（Vinnytsia）的民用機場，造成5名平民、4名軍人共9人死亡。

克里姆林宮今天詳列俄羅斯軍隊在烏克蘭停戰的條件，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲，以及承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立。

培斯科夫告訴路透社，俄國已告知烏克蘭，只要基輔滿足俄方條件，俄國準備「隨時」停止軍事行動。

尼察的機場6日在俄軍飛彈狂轟下已全毀。（圖取自twitter.com/ua_parliament）

● 烏俄第3輪談判登場

烏克蘭協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示，與俄羅斯的第3輪停戰談判於格林威治時間14時（台灣時間今晚10時）在白俄羅斯展開。

上週烏俄雙方同意開設人道走廊，好讓平民撤離若干戰鬥地區，但至今還沒有一處已開始運作。俄烏雙方互控彼此違反停火。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天指出，把平民撤出烏克蘭城市的人道走廊都還沒開始運行，近30萬平民尚待撤離被俄軍攻擊的東南部港市馬立波（Mariupol），聯合國代表已加入協商。

● 土俄烏外長三方會議 10日安塔利亞召開

土耳其外長卡夫索格魯今天宣布，俄羅斯外長拉夫羅夫、烏克蘭外長庫列巴10日將出席在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行的土、俄、烏三方會議。

● 烏克蘭：俄持續開火 人道走廊難設立

烏克蘭政府今天表示，正與俄方協商開設人道走廊，但俄軍持續開火的情況下，人道走廊很難設立。

烏克蘭總統的軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）表示，每一個烏克蘭人都有權自行決定去向，但建議公民不要撤離至俄羅斯。

烏克蘭今天稍早表示，俄方提出要開設人道走廊，卻只允許烏克蘭各大城市的民眾逃到白俄羅斯或俄羅斯，這種建議「完全不道德」（completely immoral）。

俄國軍方7日聲稱在基輔在內的幾個城市暫時停火，以利開設人道走廊。（中央社製圖）

● 國際法院開庭審烏俄訴訟案 俄國杯葛未出席

聯合國國際法院今天開庭審理俄羅斯被控入侵烏克蘭案，烏克蘭原本要在庭上指控俄國濫用防止種族滅絕為理由揮兵入侵，並爭取法院緊急命令停止敵對行動，但俄國杯葛這次聽審。

國際法院（International Court of Justice, ICJ）在格林威治時間9時開庭時，俄羅斯法律代表沒有出席。國際法院表示，很遺憾俄羅斯未能出席。

● 俄烏戰火延燒 布林肯籲北京發聲譴責俄羅斯

俄烏戰火持續延燒，北京遲遲不願公開譴責俄羅斯，引發國際不滿。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再度對中方喊話，有鑒於中國過去針對主權的發言，美方期待北京能站出來譴責俄國。

布林肯5日與中國外交部長王毅通話討論烏克蘭局勢，是俄國2月24日全面入侵烏克蘭以來中美外長首次通話。

根據美國國務院事後發布的兩人通話摘要，布林肯在電話中意有所指地表示，「全球都在關注哪些國家支持自由、自決與主權基本原則」，暗批中國不願加入國際社會行列譴責俄國行徑。

●烏第一夫人懇求媒體 揭露俄軍殺害兒童可怕真相

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的妻子歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）昨天懇求國際媒體，報導俄羅斯軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。

歐倫娜在Instagram發布5名在俄軍攻擊中慘遭殺害的兒童照片，並在底下留言道：「我向全世界所有公正的媒體發出請求！請告訴大家這個可怕的事實：俄羅斯侵略者正在殺害烏克蘭兒童。」

照片說明寫道：「把這事告訴俄羅斯的母親們，讓她們知道她們的兒子究竟在烏克蘭做什麼。」

烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基6日懇求國際媒體，報導俄羅斯軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。圖為烏克蘭一對伴侶將遭砲擊受傷的兒子送醫，搶救後仍傷重不治。（美聯社）

● 對俄烏衝突無計可施 安理會只能一直開會

聯合國安全理事會無法保障世界和平，在俄羅斯與烏克蘭的衝突中只能扮演監督者的角色，本週除了針對危機召開更多緊急會議外，別無他法。

法新社報導，自俄羅斯上月24日軍事入侵烏克蘭以來，有15成員國的安理會迄今召開5次會議，明天將再度召開兩場人道援助會議，一為公開、一為閉門會議。

● 歐美擬禁俄石油進口英考慮跟進 天然氣價格創新高

美國國務卿布林肯表示，美國和歐洲考慮禁止俄羅斯石油進口後，英國負責歐洲事務的國務大臣柯維立今天表示，英國將考慮禁止從俄羅斯進口石油。

在歐美考慮對俄羅斯能源祭出制裁後，歐洲和英國天然氣價格今天在供給疑慮影響下，漲至歷史高點。

歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣價格狂漲超過60%，來到每百萬瓦時345歐元；英國天然氣價格則觸及至每撒姆（therm）8英鎊。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天表示，法國和歐洲仍有擴大制裁俄羅斯的空間

紐西蘭政府今天表示，將推出一項立法，允許紐西蘭在莫斯科入侵烏克蘭之後對俄羅斯實施制裁。

這項法案一旦通過，將會是紐西蘭首次單獨對一個國家施以制裁。

總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這將讓紐西蘭有能力凍結俄羅斯在紐國資產，防止個人或公司將資金和資產轉到紐西蘭，以躲避其他國家的制裁。並可阻止超級遊艇、船舶和飛機進入紐西蘭水域或領空。

紐西蘭也已公布一項制裁名單，禁止100名個人入境紐西蘭。

俄烏戰火影響下，國際油價飆至近14年高點。（中央社製圖）

國際金價7日飆破2000美元。（中央社製圖）

● 莫迪與澤倫斯基二度通話 仍未鬆口支持烏克蘭

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，莫迪依然未鬆口支持烏克蘭，但重申盼見俄烏兩國能以和平與對話的方式解決爭議。

印度總理辦公室今天發布新聞稿表示，澤倫斯基向莫迪簡報烏克蘭目前的戰況以及烏俄兩國的談判進展。

●以色列總理再次與蒲亭通話 協助解決烏克蘭危機

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）5日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮會談後，昨天再次與蒲亭通話，繼續嘗試調解俄烏戰爭。以色列外交部長拉皮德今天將與美國國務卿布林肯會面。

以色列總理辦公室昨天發表聲明表示，班奈特與蒲亭在莫斯科會面後、短短24小時內於昨天再次與蒲亭交談，討論了有關結束烏克蘭戰爭而進行的調解。之後，班奈特還與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）進一步商談。

●俄警告各國勿收留烏克蘭軍機 否則「視同參戰」

俄羅斯今天警告北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞及烏克蘭的各個鄰國，不要收留基輔的軍用飛機，否則可能捲入武裝衝突。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在記者會上表示：「我們確定烏克蘭戰機已飛往羅馬尼亞和其他鄰國。」

科納申科夫說，烏國軍機「利用這些國家的機場網絡作為軍用航空基地，隨後對俄軍動武，這可被視為這些國家參與武裝衝突。」

羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）接受電視採訪時回應：「這純屬空話，目的是要轉移人們對當地實際情況的注意力，許多平民被殺，武裝衝突規則飽受蔑視。」

●馬克宏：憂俄軍即將轟炸敖德薩

法國總統馬克宏辦公室發布聲明指，馬克宏6日與俄羅斯總統蒲亭通話期間，提及他擔心俄軍可能很快就會攻擊黑海沿岸歷史港市敖德薩（Odessa）。

馬克宏還強調，透過協商化解烏克蘭危機，以及保護烏克蘭核設施的重要性。

●華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備

俄羅斯2月24日入侵以來，烏克蘭的抗敵表現超乎預期，但隨俄軍加大攻勢，美歐預期俄軍終將扭轉開戰之初的頹勢，已悄悄在為烏克蘭出現流亡政府及當地長期游擊戰預做準備。

在此同時，蒲亭警告，若烏克蘭持續再像現在這樣頑抗，很可能國將不存。

蒲亭是在一場與女性空服員的座談裡拉高對烏戰事的威脅，氛圍顯得格格不入。他說：「當前基輔的領導層最好弄清楚，持續現在這種搞法，只會害到烏克蘭日後的國家狀態。若出現國之不存，責任自負。」

「華盛頓郵報」披露，隨俄軍在戰場續有斬獲，西方國家開始調整挺烏抗敵的作法。雖不願談細節，但據幾位華府與歐洲的官員表示，第一步主要是計劃屆時如何幫烏克蘭成立流亡政府，以指揮國內對抗俄國占領軍的游擊戰。

● 廢烏克蘭武功 俄軍宣布要轟國防軍工企業

俄羅斯國防部發言人科納申科夫今天表示，俄軍將對烏克蘭的國防軍工企業實施精準打擊。

俄國「國際傳真社」（Interfax）引述科納申科夫今天在一場簡報會上說：「作為落實讓烏克蘭去軍事化的一環，俄羅斯武裝部隊將以精準導引武器打擊烏克蘭的國防軍工企業。」

他說：「為避免相關企業人員有性命之虞，我們預先警告打這類設施，籲請這些企業的職員趕緊離開。」

● 烏談判代表：烏國對「非北約模式」抱持開放態度

烏克蘭一名談判代表告訴福斯新聞（Fox News），在與俄羅斯的和談中，烏國不願在領土完整上做出妥協，但烏國對討論未來的「非北約模式」抱持開放態度。

烏克蘭長期尋求加入歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO），並遭到莫斯科強烈反對。俄羅斯總統蒲亭還以烏克蘭可能加入北約為證據，將這種行為描述為「北約對俄侵略」。

據福斯新聞網刊登的評論，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）6日晚間表示，「我們從北約國家那邊得到的回應是，他們甚至還沒準備好討論讓烏國加入北約的問題，在接下來的5年或10年內都沒機會。」

烏克蘭談判代表6日晚間表示，烏國對討論未來的「非北約模式」抱持開放態度。（中央社製圖）

●烏克蘭遭占核電廠失聯 國際原能總署：非常擔憂

俄軍4日攻擊並奪下烏克蘭境內的歐洲最大核電廠。國際原子能總署（IAEA）今天表示，由於核電廠對外通訊中斷，該組織感到「深切憂慮」。

法新社報導，IAEA透過聲明表示，他們接獲烏克蘭的通知，稱札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠高層正接受俄羅斯軍隊指揮官的命令。

據烏方通報，俄軍已關閉部分行動網路和固定網路，電話線路、電子郵件和傳真也無法使用。

IAEA表示，手機仍可聯繫，但通訊品質很差。

●G7：下輪制裁對象將鎖定俄羅斯寡頭

德國財政部長林德納（Christian Lindner）今天表示，針對俄羅斯入侵烏克蘭之舉，七大工業國集團（G7）的下一輪制裁目標將鎖定總統蒲亭領導下致富的俄國寡頭。

林德納告訴德國第一電視台（ARD）：「我們正研究進一步制裁行動，我特別關注打擊寡頭的問題。」德國目前擔任G7輪值主席國。（編輯：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1110307