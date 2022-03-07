俄烏戰事釀鮭魚缺貨 爭鮮停賣、藏壽司逆勢促銷

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（中央社記者江明晏台北7日電）受俄烏戰事影響，航班陸續取消，導致鮭魚供應不及，迴轉壽司業者「爭鮮」開第一槍停賣鮭魚生魚片，藏壽司雖逆勢推出「鮭鮪季」，但也坦言鮭魚供貨受影響，短期內還可承受。

知名迴轉壽司業者「爭鮮」近期在門市張貼公告指出，因為俄烏戰事影響，航班陸續取消導致鮭魚供應不及，鮭魚生魚片暫停供貨，其他鮭魚商品則限量供應。

業界表示，俄羅斯入侵烏克蘭之後，從挪威運來台灣的鮭魚班機銳減，運費又攀升，衝擊鮭魚產品供應，供不應求也會導致成本攀升，爭鮮是台灣最大鮭魚進口商，勢必首當其衝，開第一槍停賣不難理解。

不過，在台灣有45間據點的藏壽司卻逆勢操作，今天宣布從3月11日開始至3月17日，限時7天推出「鮭鮪祭」。

亞洲藏壽司回應中央社記者表示，目前從採購端掌握到的狀況發現，鮭魚供貨確實受到影響，但由於「鮭鮪季」是提早計劃的行程，已經備料好，所以可以如期推出，而且因與供應商訂有契約，短時間內還可以承受，不過，後續到貨狀況，因為受到戰事影響，所以很難預料，會視情況調整。

亞洲藏壽司看好台灣市場，持續在各縣市布局，繼2020年插旗台南、2021年進駐彰化後，藏壽司在台灣第45間分店近期插旗屏東。

鮭魚是台灣人最青睞的生魚片種類，先前「壽司郎」推出的鮭魚優惠活動還意外引起改名風潮，被戲稱為「鮭魚之亂」；由於沒有鮭魚可吃的狀況先前沒發生過，因此很難預料生意是否會大受影響；藏壽司也很好奇，「一間沒有鮭魚的壽司店，會不會有客人走進來？」

藏壽司表示，晚近航運供不應求，食材供貨不穩成為常態，集團已著手推動「食材供應現地化、多元化」，希望除了鮭魚之外，讓食客有更多選擇。（編輯：郭無患）1110307

爭鮮開第一槍停賣鮭魚生魚片。（中央社檔案照片）