更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
消弭月經貧窮 北市國中女生每月可至超商換200元生理用品
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭10/300

俄羅斯入侵烏克蘭 英特爾及Airbnb宣布暫停在俄國及白俄業務

2022/3/4 18:38（3/4 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
科技公司英特爾4日宣布，將暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務。（圖取自facebook.com/IntelTaiwan）
科技公司英特爾4日宣布，將暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務。（圖取自facebook.com/IntelTaiwan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約4日綜合外電報導）科技公司英特爾（Intel）及旅宿訂房業者Airbnb今天宣布，將暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務，加入美國科技業者因俄國入侵烏克蘭而撤出莫斯科的行列。

法新社報導，針對俄羅斯攻擊烏克蘭，美國及其歐洲盟邦已對俄國祭出嚴厲制裁，各產業主要企業已經跟進，暫停在俄國業務。

蘋果公司（Apple）暫停在俄國所有商品銷售，限制Apple Pay的使用。臉書（Facebook）、YouTube及微軟（Microsoft）也已採取行動，對與俄國政府有關的新聞媒體設限。

英特爾今天發表聲明說：「英特爾譴責俄羅斯入侵烏克蘭，已全面暫停對俄國及白俄羅斯顧客出貨。我們心繫所有因這場戰爭而受衝擊的人。」

Airbnb創辦人之一兼執行長奇斯基（Brian Chesky）已在他的推特帳號加上烏克蘭國旗。他今天推文稱，「Airbnb將暫停在俄國及白俄的所有業務」，但未進一步詳加說明。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110304

延伸閱讀
美擴大對俄制裁 並對白俄羅斯出口管制紐時：烏克蘭抗俄侵略 借助真假摻雜資訊戰好萊塢蘋果波音向俄羅斯說不 藝界體壇科技業制裁內容一次看侵烏克蘭代價沉重 俄羅斯滑冰田徑選手遭禁賽俄國與白俄展開聯合軍演 烏克蘭斥施加心理壓力烏克蘭邊界情勢緊張 俄羅斯白俄羅斯聯合軍演
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀