俄羅斯入侵烏克蘭 英特爾及Airbnb宣布暫停在俄國及白俄業務

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科技公司英特爾4日宣布，將暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務。（圖取自facebook.com/IntelTaiwan）

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（中央社紐約4日綜合外電報導）科技公司英特爾（Intel）及旅宿訂房業者Airbnb今天宣布，將暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務，加入美國科技業者因俄國入侵烏克蘭而撤出莫斯科的行列。

法新社報導，針對俄羅斯攻擊烏克蘭，美國及其歐洲盟邦已對俄國祭出嚴厲制裁，各產業主要企業已經跟進，暫停在俄國業務。

蘋果公司（Apple）暫停在俄國所有商品銷售，限制Apple Pay的使用。臉書（Facebook）、YouTube及微軟（Microsoft）也已採取行動，對與俄國政府有關的新聞媒體設限。

英特爾今天發表聲明說：「英特爾譴責俄羅斯入侵烏克蘭，已全面暫停對俄國及白俄羅斯顧客出貨。我們心繫所有因這場戰爭而受衝擊的人。」

Airbnb創辦人之一兼執行長奇斯基（Brian Chesky）已在他的推特帳號加上烏克蘭國旗。他今天推文稱，「Airbnb將暫停在俄國及白俄的所有業務」，但未進一步詳加說明。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110304