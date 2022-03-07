俄羅斯公布「不友善」國家與地區名單 台灣入列

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俄媒報導，俄羅斯聯邦政府7日通過對俄國、俄國企業與公民採取「不友善舉動」的國家與地區名單，台灣也被列入。圖為俄羅斯總統蒲亭。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後遭到國際嚴厲制裁，俄媒報導，俄羅斯聯邦政府今天通過對俄國、俄國企業與公民採取「不友善舉動」的國家與地區名單，台灣也被列入。

路透社報導，俄國政府決議，所有與所謂「不友善國家」企業及個人的商業協議，都需要經過政府委員會同意。

塔斯社（TASS）報導，俄羅斯政府列出的「不友善國家與地區」名單包括美國、歐盟會員國、英國、日本、加拿大、挪威、新加坡、韓國、瑞士、烏克蘭、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦斯登、摩納哥、聖馬利諾、北馬其頓、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭，以及台灣。

名單中並對台灣加註：雖被視為中國領土，但自1949年起由自己的政府治理。

被列入名單的國家和地區，都曾在俄軍對烏克蘭發動攻擊後，對俄國實施制裁或加入制裁行列。

俄國5日也發布總統令，被列入不友善國家名單的海外債權人，俄國政府、企業與公民能暫時用盧布償還外幣債務。

俄國政府表示，債務人需要在俄國銀行開設一個特別的盧布帳戶，在付款當天可直接按照俄國央行匯率，支付與外幣等值的盧布。這項暫行措施適用於每月償還金額超過1000萬盧布（約7萬6046美元）的債務。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110307