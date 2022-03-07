烏克蘭抗敵傳進展但死傷嚴重 俄羅斯詳列停戰條件

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭釀成嚴重死傷，有地方首長分送物資時不幸罹難，但烏軍也收復若干失土。俄烏第3輪談判今天即將登場，克宮詳列停戰條件，包括須承認克里米亞是俄國領土等。

烏克蘭持續傳出傷亡消息。首都基輔（Kyiv）附近的戈斯托梅利鎮（Gostomel）當局表示，鎮長普里利普科（Yuri Illich Prylypko）在分送麵包和藥品給飢民和傷患時，連同另外2人遭俄軍射殺身亡。

烏國救難單位表示，俄軍昨天轟炸中西部最大城市文尼察（Vinnytsia）的民用機場，造成5名平民、4名軍人共9人死亡。

尼察的機場6日在俄軍飛彈狂轟下已全毀。（圖取自twitter.com/ua_parliament）

烏克蘭基礎建設部今天還說，黑海奧爾維亞港（Olvia Port）部分區域遭遇軍事「攻擊」，所幸無人受傷。

但烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天在簡報會上表示，烏克蘭部隊已收復東北部的楚胡伊夫鎮（Chuhuiv）。南部尼古拉耶夫州（Mykolayiv）的州長也說，烏克蘭軍隊已收復州內機場。

英國國防部今天則說，俄國可能會鎖定烏克蘭通訊基礎設施發動攻擊，減少民眾取得可靠新聞來源的管道。

克里姆林宮今天詳列俄羅斯軍隊在烏克蘭停戰的條件，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，烏克蘭須停止軍事行動、把中立地位入憲，以及承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立。

培斯科夫告訴路透社，俄國已告知烏克蘭，只要基輔滿足俄方條件，俄國準備「隨時」停止軍事行動。

如今俄國入侵烏克蘭的戰爭已進入第12天。這是俄國最明確列出停止在烏「特別軍事行動」所需條件的一份聲明。

培斯科夫表示，烏方知道這些條件，「而且他們被告知這一切可在頃刻間停止」。

在中立議題方面，培斯科夫說：「他們應該修憲，讓烏克蘭拒絕加入任何陣營的意圖。這只有透過修憲才可能達成。」他並聲稱俄國無意對烏克蘭進一步聲索領土主權。

培斯科夫說：「我們確實快完成烏克蘭非軍事化，我們會完成它，但主要是烏克蘭得停止軍事行動。」

培斯科夫告訴路透社，俄方也已向烏方要求應該承認克里米亞半島（Crimea）是俄國領土，以及烏東親俄分離主義者掌控的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）是獨立國家。

俄烏雙方今天將進行第3輪停戰談判，而俄軍2月24日發起的攻勢，已引發歐洲自二戰後最嚴重的難民危機，全球為此倍感憤怒。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110307