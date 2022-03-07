更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭16/300

烏克蘭第一夫人懇求媒體 揭露俄軍殺害兒童可怕真相

2022/3/7 20:11（3/7 20:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基6日懇求國際媒體，報導俄羅斯軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。圖為烏克蘭一對伴侶將遭砲擊受傷的兒子送醫，搶救後仍傷重不治。（美聯社）
烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基6日懇求國際媒體，報導俄羅斯軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。圖為烏克蘭一對伴侶將遭砲擊受傷的兒子送醫，搶救後仍傷重不治。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的妻子歐倫娜（Olena Zelenska）昨天懇求國際媒體，報導俄羅斯軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。

歐倫娜．澤倫斯基在Instagram發布5名在俄軍攻擊中慘遭殺害的兒童照片，並在底下留言道：「我向全世界所有公正的媒體發出請求！請告訴大家這個可怕的事實：俄羅斯侵略者正在殺害烏克蘭兒童。」

照片說明寫道：「把這事告訴俄羅斯的母親們，讓她們知道她們的兒子究竟在烏克蘭做什麼。」

「把這些照片給俄羅斯婦女們看，妳們的丈夫、兄弟、同胞正在殺害烏克蘭兒童！ 讓她們知道，她們對每一個烏克蘭兒童的死亡都有責任，因為她們默許這些罪行發生。」

官方估計，截至目前，至少38名兒童在衝突中喪生。

「就在此時此刻，這個數字可能正在增加，因為我們和平的城市正遭到砲擊！」歐倫娜繼續寫道：「在俄羅斯，當人們說他們的軍隊沒有傷害平民時，讓他們看看這些照片！ 讓他們看看這些孩子的面孔，他們連長大的機會都沒有。還要死多少孩子，才能說服俄軍停止射擊，允許人道走廊開通？」

歐倫娜說，她發布照片中的5個孩子，年齡最大的14歲，最小的才18個月大。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110307

延伸閱讀
戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克瓦礫堆中救出嬰兒、學校住宅被炸毀 照片戳破蒲亭不傷平民謊言丈夫最親密夥伴 烏克蘭第一夫人堅毅形象鼓舞民心對俄烏衝突無計可施 安理會只能一直開會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀