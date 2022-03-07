烏克蘭第一夫人懇求媒體 揭露俄軍殺害兒童可怕真相

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烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基6日懇求國際媒體，報導俄羅斯軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。圖為烏克蘭一對伴侶將遭砲擊受傷的兒子送醫，搶救後仍傷重不治。（美聯社）

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的妻子歐倫娜（Olena Zelenska）昨天懇求國際媒體，報導俄羅斯軍隊殘忍殺害兒童的「可怕真相」。

歐倫娜．澤倫斯基在Instagram發布5名在俄軍攻擊中慘遭殺害的兒童照片，並在底下留言道：「我向全世界所有公正的媒體發出請求！請告訴大家這個可怕的事實：俄羅斯侵略者正在殺害烏克蘭兒童。」

照片說明寫道：「把這事告訴俄羅斯的母親們，讓她們知道她們的兒子究竟在烏克蘭做什麼。」

「把這些照片給俄羅斯婦女們看，妳們的丈夫、兄弟、同胞正在殺害烏克蘭兒童！ 讓她們知道，她們對每一個烏克蘭兒童的死亡都有責任，因為她們默許這些罪行發生。」

官方估計，截至目前，至少38名兒童在衝突中喪生。

「就在此時此刻，這個數字可能正在增加，因為我們和平的城市正遭到砲擊！」歐倫娜繼續寫道：「在俄羅斯，當人們說他們的軍隊沒有傷害平民時，讓他們看看這些照片！ 讓他們看看這些孩子的面孔，他們連長大的機會都沒有。還要死多少孩子，才能說服俄軍停止射擊，允許人道走廊開通？」

歐倫娜說，她發布照片中的5個孩子，年齡最大的14歲，最小的才18個月大。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110307