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俄羅斯入侵烏克蘭
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烏克蘭：俄軍持續開火 人道走廊難設立

2022/3/7 18:29（3/7 19:31 更新）
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烏克蘭政府7日表示，俄軍持續開火的情況下，人道走廊很難設立。圖為俄羅斯6日砲擊哈爾科夫街道。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
烏克蘭政府7日表示，俄軍持續開火的情況下，人道走廊很難設立。圖為俄羅斯6日砲擊哈爾科夫街道。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
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（中央社烏克蘭利維夫7日綜合外電報導）烏克蘭政府今天表示，正與俄方協商開設人道走廊，但俄軍持續開火的情況下，人道走廊很難設立。

烏克蘭總統的軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）表示，每一個烏克蘭人都有權自行決定去向，但建議公民不要撤離至俄羅斯。

烏克蘭今天稍早表示，俄方提出要開設人道走廊，卻只允許烏克蘭各大城市的民眾逃到白俄羅斯或俄羅斯，這種建議「完全不道德」（completely immoral）。

另一方面，國際紅十字會全球行動主任斯提爾哈特（Dominik Stillhart）今天表示，已就「人道走廊」跟俄烏雙方談判數日，但在確認停火協議細節上仍存在問題。他並指出，馬立波（Mariupol）的撤離路線上埋有地雷。

斯提爾哈特向英國廣播公司（BBC）表示，當前挑戰是讓雙方達成一項「具體、可行動、精確」的協議，迄今雙方僅達成「原則上」的協議，但由於在撤離路線以及使用對象上欠缺明確定義，造成協議立刻破裂。

他並舉例來闡明自身觀點，像是一些工作人員昨天曾試圖沿著談好的撤離路線離開馬立波，但看到路上埋有地雷。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天則表示，預估高達500萬名烏克蘭人將會逃難到國外。

波瑞爾抵達法國蒙貝列（Montpellier）參加歐盟開發部長會議時對記者表示，「我們必須準備好接納約500萬人…我們必須動用歐盟所有資源，來幫助相關國家收容這些民眾。」

他說：「我們需要更多學校、收容中心，所有東西都需要更多。」

對於在外交上支持俄國侵犯烏克蘭，或是在制裁俄國時棄權的國家，他也呼籲歐盟在審查給這些國家援助時，應該更為審慎。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110307

俄國軍方7日將在基輔在內的幾個城市暫時停火，以利開設人道走廊。（中央社製圖）
俄國軍方7日將在基輔在內的幾個城市暫時停火，以利開設人道走廊。（中央社製圖）
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