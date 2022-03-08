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俄軍進攻仍自曝行蹤 澤倫斯基：沒在躲也沒在怕[影]

2022/3/8 11:11（3/8 11:28 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基7日透過影片大膽透露自己的在位置，還說自己「沒在躲，不怕任何人」。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基7日透過影片大膽透露自己的在位置，還說自己「沒在躲，不怕任何人」。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天透過張貼在社群媒體上的影片大膽透露自己的所在位置，並矢言「我會留在基輔」，還說自己「沒在躲，不怕任何人」。

他在影片中說：「就在班科瓦街（Bankova Street），我沒在躲，我不怕任何人。」班科瓦街為烏克蘭總統辦公室所在街道。

澤倫斯基把手機鏡頭轉向窗外，拍下看似基輔夜間的景象，以及總統辦公室對街的歷史性建築戈羅德茨基府（Gorodetsky House）。

「紐約郵報」（New York Post）報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，外傳澤倫斯基已躲過了3次克里姆林宮當局的暗殺行動。

澤倫斯基以手機自拍方式起頭，他走過木板廊道時也沿途自拍，影片接著切換到解析度較高的攝影機畫面，顯示這位總統坐在書桌前，將手機放到一旁。

烏克蘭官員上週表示，他們殲滅了兩個奉命槍殺澤倫斯基的車臣傭兵小組，而他們之所以能阻止暗殺行動，是因俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）內部有不支持戰爭的成員洩露消息。

據信澤倫斯基也躲過2起傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）的暗殺行動。瓦格那集團由俄國退役軍人組成，涉嫌在全球各地犯下戰爭罪。

這並非澤倫斯基首度向可能的殺手嗆聲；俄烏戰事2月24日爆發後的頭幾天內，澤倫斯基在婉拒美國提供的撤離安排後不久，便上傳一段他人在基輔街頭的影片，昭告天下「我就在這裡」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110308

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