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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

採購俄油挨批 殼牌將退出俄羅斯石油天然氣事業

2022/3/8 22:27（3/8 22:34 更新）
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荷蘭皇家殼牌集團8日宣布停止採購俄羅斯原油，並將逐步退出在俄羅斯的石油、天然氣等碳氫化合物事業。（圖取自facebook.com/Shell）
荷蘭皇家殼牌集團8日宣布停止採購俄羅斯原油，並將逐步退出在俄羅斯的石油、天然氣等碳氫化合物事業。（圖取自facebook.com/Shell）
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（中央社倫敦8日綜合外電報導）荷蘭皇家殼牌集團（Shell）今天宣布停止採購俄羅斯原油，並將逐步退出在俄羅斯的石油、天然氣等碳氫化合物事業。

上週殼牌以低價買進一貨輪的俄羅斯原油，引來烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛批，「俄羅斯石油聞起來有沒有烏克蘭人鮮血的味道？」

殼牌隨後宣布，這批原油所獲利潤將全數捐出做為烏克蘭人道主義援助金。

如今殼牌又為上週的採購行動正式道歉，並表示將全面退出俄羅斯，包括出脫該公司持有27.5%股份、由俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）負責營運的液化天然氣設施「薩哈林2號」（Sakhalin 2 LNG）。此舉也讓殼牌成為最早徹底放棄俄羅斯市場的西方主要石油公司之一。

殼牌執行長范柏登（Ben van Beurden）表示：「我們非常清楚上週採購一批俄羅斯原油的決定…並不正確，我們深感抱歉。」

殼牌宣布，將調整其原油供應鏈，「盡快」從俄羅斯撤出，並關閉旗下俄國加油站及結束在俄航空燃料與潤滑油業務。

該公司指出，上述調整可能需時數週，並會導致部分煉油廠產出下降；天然氣管道和液化天然氣（LNG）相關工作將分階段進行。

殼牌競爭對手英國石油公司（BP）上月底也宣布出脫俄羅斯石油公司（Rosneft）19.75%持股，此舉恐使BP損失超過250億美元。此外，挪威能源巨頭Equinor也計劃退出所有俄國合資企業。

此外，殼牌也計劃放棄參與北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）融資，這條穿越波羅的海（Baltic Sea）的管線連接俄羅斯與德國，而德國上週已中止北溪2號的審核程序。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110308

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