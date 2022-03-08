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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄軍開設人道走廊 烏克蘭由基輔等城鎮撤離平民

2022/3/8 19:42（3/8 20:13 更新）
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俄羅斯8日開設人道走廊，讓烏克蘭平民從哈爾科夫、蘇米等城鎮撤離。（中央社製圖）
俄羅斯8日開設人道走廊，讓烏克蘭平民從哈爾科夫、蘇米等城鎮撤離。（中央社製圖）
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（中央社烏克蘭利維夫8日綜合外電報導）在入侵的俄羅斯軍隊開設人道走廊後，烏克蘭官員表示，今天已開始從烏國東北部城市蘇米（Sumy)、首都基輔（Kyiv）附近城鎮伊爾平（Irpin）撤離平民。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述俄國國防部說法報導，俄國今天開設了人道走廊，讓烏克蘭平民從基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇米、哈爾科夫（Kharkiv）及馬立波（Mariupol）等城鎮撤離。

國際傳真社報導，俄國國防部也指稱，在烏克蘭的俄軍已從格林威治時間7時起實施「沉默機制」，提供人道走廊讓居民撤離。

路透報導，基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示：「截至上午9時30分（格林威治時間7時30分）已撤離逾150人，還在持續（撤離）行動。」

烏克蘭外交部也說，第一支載運居民和外國學生的車隊已離開蘇米，將前往中部的波塔瓦（Poltava）。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）則在電視上表示，已派出30輛巴士經人道走廊前往遭俄軍圍困的港市馬立波接運居民。但她指控，跡象顯示俄軍對人道援助路線的方向開火。

烏克蘭國防部發言人推文說，俄軍砲擊馬立波平民的撤離路線，已違反了停火協議。他呼籲各界加強對俄國施壓，迫使俄方信守停火承諾。

烏克蘭當局也表示，開設人道走廊的蘇米昨晚遭到空襲，造成至少21人死亡，死者包括兩名孩童。蘇米位於首都基輔以東，靠近俄國邊境。

從蘇米至波塔瓦的人道走廊旨在疏散平民，包括中國人、印度人及其他外國人士。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110308

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