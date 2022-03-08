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不想再遇地雷 紅十字會盼釐清人道走廊開設位置

2022/3/8 15:41
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）紅十字國際委員會今天澄清，其職員與百姓無法離開烏克蘭的馬立波（Mariupol）是因戰鬥再起，以及俄羅斯和烏克蘭雙方對安全撤離路線未達共識。

讓民眾從所謂「人道走廊」離開東南部港市馬立波的努力，因俄烏雙方互控對方違反停火協議，連續第2天破局。

紅十字國際委員會（ICRC）全球行動主任斯提爾哈特（Dominik Stillhart）今天告訴英國廣播公司（BBC），馬立波的ICRC團隊昨天試圖離開時，得知撤離路上被埋了地雷。

紅十字國際委員會發言人今天稍晚在日內瓦總部表示：「紅十字國際委員會希望澄清，委員會成員、家屬和其他百姓無法離開馬立波，是因為針對安全撤離路線沒有共識，加上戰鬥持續。」

斯提爾哈特敦促烏克蘭和入侵的俄軍即刻為希望經由安全路線離開烏克蘭的人達成共識，說明撤離通道的確切路線和開放時間。

他稍早告訴英國廣播公司：「很可惜，目前我們只看到原則上的協議，但這些協議馬上就因為語焉不詳而宣告破裂。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110308

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