更多編輯台推薦新聞：
從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好
生活

從英國香港數據看長輩打疫苗 專家：防死亡效果比年輕人更好

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓
運動

影片／潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯情報機構吹哨者：政府憂經濟崩盤 戰爭最晚6月結束
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

馬立波圍城孩童缺水亡 澤倫斯基批西方承諾皆空話

2022/3/8 20:31（3/8 21:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭馬立波市被俄羅斯軍隊圍城，已沒水、沒電、停止供暖好幾天。圖為2日馬立波遭攻擊。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）
烏克蘭馬立波市被俄羅斯軍隊圍城，已沒水、沒電、停止供暖好幾天。圖為2日馬立波遭攻擊。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭利維夫8日綜合外電報導）烏克蘭馬立波市（Mariupol）被俄羅斯軍隊圍城，已沒水、沒電、停止供暖好幾天，總統澤倫斯基今天表示當地有名孩童死於脫水，並譴責西方未履行保護烏克蘭的「承諾」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在一段影片中說：「2022年了，（竟有孩子）死於脫水。」他把俄國轟炸烏克蘭城市引發的人道危機，比擬為二戰時期納粹入侵所導致的危機。

路透社尚無法獨立驗證這名孩童的死訊。

澤倫斯基今天還譴責，西方未履行保護烏克蘭不受俄國攻擊的「承諾」。

法新社報導，澤倫斯基在Telegram影片中說：「13天了，我們一直聽到承諾，13天來我們一直被告知會有空中支援，會有飛機，他們會送來給我們。」

「但那項職責也落在西方世界13天來還無法做決定的人身上，那些人未能保障俄羅斯刺客不進入烏克蘭的天空。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110308

延伸閱讀
俄軍開人道走廊 烏克蘭撤離蘇米首批平民、控馬立波仍遭砲擊俄軍進攻仍自曝行蹤 澤倫斯基：沒在躲也沒在怕烏克蘭第一夫人懇求媒體 揭露俄軍殺害兒童可怕真相烏克蘭平民撤離死裡逃生 得閃俄軍砲火還有腳邊屍體
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀