馬立波圍城孩童缺水亡 澤倫斯基批西方承諾皆空話

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烏克蘭馬立波市被俄羅斯軍隊圍城，已沒水、沒電、停止供暖好幾天。圖為2日馬立波遭攻擊。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）

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（中央社烏克蘭利維夫8日綜合外電報導）烏克蘭馬立波市（Mariupol）被俄羅斯軍隊圍城，已沒水、沒電、停止供暖好幾天，總統澤倫斯基今天表示當地有名孩童死於脫水，並譴責西方未履行保護烏克蘭的「承諾」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在一段影片中說：「2022年了，（竟有孩子）死於脫水。」他把俄國轟炸烏克蘭城市引發的人道危機，比擬為二戰時期納粹入侵所導致的危機。

路透社尚無法獨立驗證這名孩童的死訊。

澤倫斯基今天還譴責，西方未履行保護烏克蘭不受俄國攻擊的「承諾」。

法新社報導，澤倫斯基在Telegram影片中說：「13天了，我們一直聽到承諾，13天來我們一直被告知會有空中支援，會有飛機，他們會送來給我們。」

「但那項職責也落在西方世界13天來還無法做決定的人身上，那些人未能保障俄羅斯刺客不進入烏克蘭的天空。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110308