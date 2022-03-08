烏克蘭人道走廊僅通俄與白俄 馬克宏批蒲亭偽善

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布開設人道走廊供烏克蘭多座城市平民撤離，但僅限通往俄羅斯或白俄羅斯後，法國總統馬克宏今天控蒲亭「偽善」且「憤世嫉俗」。

俄國新聞機構報導，蒲亭（Vladimir Putin）昨天和馬克宏（Emmanuel Macron）通話後，莫斯科當局今天宣布，明天將開設從哈爾科夫（Kharkiv）、首都基輔（Kyiv）、馬立波（Mariupol）和蘇米（Sumy）等多個城市離開的逃生路線，說這是經馬克宏提出「個人請求」後所採取的行動。

俄國國防部負責烏克蘭人道行動的組織表示：「從莫斯科標準時間2022年3月8日上午10時（台灣時間8日下午3時）起，俄羅斯聯邦將實施『沉默機制』，準備提供人道走廊。」

● 馬克宏批偽善、烏克蘭拒絕

但艾里賽宮表示法方並未提出這項請求，馬克宏也稱莫斯科的宣告是「公關噱頭」，還警告情勢正日益惡化。

馬克宏向法國電視台LCI表示：「這一切都不是來真的，是道德和政治上的憤世嫉俗，我認為這是無法容忍的。」

法新社報導，馬克宏還認為，蒲亭承諾保護平民，但只讓他們逃往俄羅斯，此舉相當「偽善」。

他補充表示，「我知道想去俄羅斯的烏克蘭人不多」，還說保護平民需要的是全面停火，而非人道走廊。

他也堅稱「法國與俄國並未交戰」，還說「我們想要的是在不成為交戰國的情況下停止這場戰爭」。

而烏克蘭也拒絕將平民撤離至俄羅斯，因為莫斯科提議設立的6條人道走廊中，有4條通向俄羅斯或其盟國白俄羅斯。

● 俄烏戰事短期內恐難有解方

馬克宏昨天與蒲亭通話1小時45分鐘，是兩人自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來第4度通話。

根據艾里賽宮一名官員說法，蒲亭在電話裡告訴馬克宏，莫斯科「要不透過協商，要不透過戰爭」達成在烏克蘭的目標，還保證「無意」攻打烏克蘭核子設施。

馬克宏在今天稍晚發表的評論中警告，俄羅斯和烏克蘭不太可能在幾天或幾週內找出結束戰事的方法。

馬克宏在前往距離巴黎不遠的波依席（Poissy）時對媒體說：「短期內…戰爭會持續進行。」

路透社報導，馬克宏在活動上被台下聽眾問及烏俄戰爭時表示：「與蒲亭總統討論時雖然面臨很多困難，但我們會持續和俄方溝通。」

馬克宏說：「我不認為在接下來幾天或幾週內能談判出實質的解決方案。」他還說，法國和西方國家不應介入基輔和莫斯科當局就可能停火舉行的雙邊會談。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110308