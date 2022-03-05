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澤倫斯基：北約拒設禁航區 無異允俄羅斯進一步侵略

2022/3/5 09:21（3/5 09:40 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基4日抨擊北大西洋公約組織。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基4日抨擊北大西洋公約組織。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天抨擊北大西洋公約組織（NATO），他說這個西方軍事聯盟明知俄羅斯可能會做出進一步侵略，卻拒劃烏克蘭禁航區。

法新社報導，北約今天稍早拒絕烏克蘭希望在烏國上空實施禁航區以阻止俄軍轟炸的請求；但同時，西方盟國警告俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），再不停戰就要祭出新一波制裁。

澤倫斯基在總統府公布的影片中表示：「北約明知免不了會有新的襲擊和傷亡，還刻意決定不關閉烏克蘭空域。」

他說：「我們認為北約國家自己做出論述，聲稱關閉烏克蘭空域會激發俄羅斯直接攻擊北約。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾說，北約不會介入這場戰事，因為擔心與俄國直接交鋒會演變成更大範圍的衝突。

史托騰柏格在召開緊急會議後表示：「實施禁航區的唯一辦法，就是派出北約戰鬥機進入烏克蘭空域，藉由擊落俄機來實施禁航區。」

「我們若這麼做，最後可能會在歐洲引發全面戰爭，會有更多國家捲入，造成更多人類受苦。」

但澤倫斯基主張，北約會議是一場「軟弱、混亂的峰會」。他說：「從今天起，所有死去的人，也會是因你們而死，因為你們的軟弱，因為你們的事不關己。」

「今天，這個聯盟的領導階層拒絕實施禁航區，為進一步轟炸烏克蘭城市和村落開了綠燈。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110305

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