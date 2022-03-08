售台F-16戰機先交波蘭？美國防部：傳言不實

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（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）拜登政府據報考慮用F-16換波蘭俄製戰機，以支援烏克蘭，但因美國下批F-16預定交付台灣，討論遲無進展。美國防部發言人柯比今天說傳言不實，強調美方僅進行內部初步討論。

俄烏戰火延燒，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日呼籲西方國家擴大對烏克蘭軍事援助，包括提供烏克蘭人慣用的俄製戰機，以協助烏國抵抗俄羅斯。

紐約時報6日報導，拜登（Joe Biden）政府正考慮把波蘭的俄製戰機提供給烏克蘭，並將美製 F-16 F-16小檔案 戰機機長15.03公尺、翼展10公尺、高度5.09公尺

最大平飛速率2馬赫、最大航程3889公里

1992年向美國採購150架F-16A/B型戰機

1997年4月起陸續交機

可配備AIM-120C中程空對空飛彈、AIM-7M麻雀中程空對空飛彈、AIM-9M響尾蛇短程空對空飛彈、GBU-10、GBU-12雷射導引炸彈，Mk 82、Mk 84炸彈、CBU-20石眼子母彈、AGM-84L空射魚叉反艦飛彈 看更多 關閉 戰機交給波蘭作為補償。但波蘭當局似乎不太樂意，且美國下批F-16戰機預定交付台灣，美方也不願延遲交機。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，被問及美國提供F-16給波蘭作為補償的可能性。主持人也提到，聽說目前進度耽擱的其中一個因素，是這些部分F-16戰機是要交付給台灣，讓台灣抵禦中國入侵。

柯比直接以傳言不實來駁斥，但他證實，美國政府確實有針對提供戰機補償一事，進行內部討論。

柯比表示，若任何一個國家想提供飛機給烏克蘭空軍，美方不會阻擋，因為這是主權國家決定，美國完全尊重；但若該國希望美方提供戰機補償，美國已開始進行跨部門內部討論，包括機型、戰機來源及如何取得等問題。

柯比強調，美方目前沒有任何答案，尚無定案。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會被問及此事時也直言，這件事會面臨許多挑戰。

莎琪表示，在波蘭提供俄製戰機方面，會碰到諸多實務挑戰，包括飛機如何自波蘭移交給烏克蘭、該從何處起飛、該在哪裡降落等；美方要提供戰機補償也面臨複雜後勤挑戰，因為購買新飛機、自美國移轉重大武器系統的程序通常要耗費數年。

她說，美方正在盤點所有因素，但不會阻止或勸阻波蘭提供戰機，強調這是他們主權國家決定。（編輯：馮昭）1110308