美國售台MQ-9B無人機 軍方：111年3月前獲發價書

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美國軍售台灣MQ-9B無人機、M109A6自走砲，立委關切何時會取得發價書；軍方回應，預計明年3月前可獲MQ-9B發價書。圖為MQ-9B無人機同型機。（圖取自twitter.com/GenAtomics_ASI）

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（中央社記者游凱翔台北22日電）美國軍售台灣MQ-9B無人機、M109A6自走砲，立委今天關切何時會取得發價書。軍方回應，預計明年3月，也就是第一季前可獲MQ-9B發價書，而M109A6發價書還在與美方商討中，應該很快能夠獲得。

國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，並以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案報告、備質詢。

國民黨立委廖婉汝質詢關切，國軍何時可以取得MQ-9B海上衛士無人機的發價書。空軍參謀長黃志偉中將答詢表示，目前已經開始編列預算執行，目前正與美方進行發價書的項目、數量等內容談判，預計明年3月，也就是第一季前可獲發價書。

國民黨立委江啟臣也詢問，美方近期宣布售台軍備項目，包括M1A2T戰車、F-16V（Block70）戰機、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM增程型攻陸飛彈、陸射魚叉飛彈系統、MQ-9B、第三代陸區通訊系統、M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲、愛三防空飛彈增購案等，其中至少4項至今未取得發價書，時間超過10個月以上。

國防部戰規司長李世強中將指出，MQ-9B是因預算編列於明年度，要確定編預算後美方才提供發價書，因此近期可獲得；另外，第三代陸區通訊系統去年美方已同意供售，台灣也編列預算，但美方最近一次發價書金額及項目、數量與台灣預期有落差，已請美方提供修正版發價書，目前已取得。

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最後，M109A6自走砲則牽涉到一部分精準導引套件的規格與價格，陸軍司令部與美方還在商討中，發價書應很快可獲得。

根據民國110年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，軍購案奉總統及行政院核定後，建案單位呈發價書需求信函（LOR for LOA）並簽奉國防部長核定，再經由總統核定後，通知台灣駐美軍事代表團向美方遞交發價書需求信函；美方在進行軍售必要性審查（含跨部會審查），再進行知會國會及安合局網站公告，提供發價書（LOA）。最後立法院審查預算通過並經國防部核定採購計畫後，繼續由建案單位通知駐美軍事代表團簽署LOA，並進行付款與後續執行事宜。（編輯：林興盟）1101222