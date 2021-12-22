外媒指共諜滲透軍方 邱國正：我對官兵保防有信心

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外電報導，共諜黑手已伸進台灣軍方。國防部長邱國正（圖）22日在立法院受訪表示，官兵只要發覺異常就會反映，國防部也會啟動調查偵查機制，到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。中央社記者王飛華攝 110年12月22日

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（中央社記者游凱翔台北22日電）外電報導，共諜黑手已伸進台灣軍方。國防部長邱國正今天表示，官兵只要發覺異常就會反映，國防部也會啟動調查偵查機制，到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，並以「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」為題專案報告、備質詢，並在會前答覆媒體詢問路透社報導，國軍多名現役高階軍官替北京從事間諜活動而被定罪，北京更滲透總統蔡英文維安團隊等問題時，作出說明。

邱國正指出，國軍在這方面一直都有周延防範，首先要做到自我防衛、防衛防諜的概念，並透過教育及宣教機會強化官兵保防意識。

另外，邱國正強調，最重要的就是「發現要早」，國軍對這些狀況都有反情報機制，且官兵都有很好的習慣，只要覺得事情不太對勁時就會反映，國防部便啟動偵查及調查機制，國軍在這方面到目前為止都很周延，「我對這點是有信心的」。

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針對有國外期刊預測台灣10年內將擁有核子武器，邱國正回應說，國防部並沒有研發核武裝備，且國軍謹守國際規範，「完全空穴來風」。

被問到毅傳媒報導，潛艦國造疑似又傳弊案，台灣向土耳其購買魚雷誘標的輸出許可迄今沒有下文，邱國正表示，潛艦國造工作蠻艱鉅的，雖有時風風雨雨，但推動每個工作都有備案，目前為止，潛艦國造進度仍按照進度推動中，且蠻順暢。（編輯：康世人）1101222