退役中校杜永心涉共諜案 判刑4年定讞

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（中央社記者蕭博文台北4日電）國防部聯勤總部退役中校杜永心被中共中央軍事委員會吸收，為中共在台發展組織。一、二審均依國家安全法判處杜永心有期徒刑4年，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

新北地檢署起訴指出，杜永心1994年2月退伍後到中國經商，期間被中共情報單位中央軍事委員會政治工作部某科長吸收為共諜，替中共發展組織。

杜永心回台後，自2011年起，以贈送金錢、茶酒或邀約出國旅遊等方式，意圖吸收有經濟困難的舊識、曾在陸軍聯合兵力作戰旅擔任作戰科長的蔡姓中校。

杜男甚至邀約蔡男適時表態，必要時拿出誠意為中共效忠，並要求蔡男自拍影片中表示「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」，藉此表達台海發生戰爭時，採取消極不抵抗作為。

蔡男察覺有異，錄音自保，並向檢調繳回現金、禮品。檢方依違反國家安全法起訴杜永心，蔡男則獲不起訴處分。

一審的新北地方法院審理期間，杜男辯稱向蔡男所提其與中共關係、要求蔡男表態友好中共等語，都是玩笑、誇大或酒後胡言亂語。

一審不採信杜男辯稱，認定他意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織未遂，依違反國家安全法判處有期徒刑4年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判杜男4年徒刑。

杜永心不服二審判決提起上訴。最高法院認為，二審判決並無違背法令，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1110304