前空軍防砲參謀長涉共諜案 更一審再判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）前空軍防空砲兵指揮部上校參謀長辛澎生被控接受招待出國，替中國發展組織，一審被依違反國安法判6月，二審改判無罪，案經最高法院發回，今更一審認同二審見解，判決無罪。

高雄高分院更一審今天下午認同二審見解，依違反國安法判決辛澎生、楊昀庭無罪，全案仍可上訴。辛澎生在聆聽判決後未受訪，便匆匆離去。

高雄高分院二審判決指出，辛澎生被控民國87年11月在友人安排下多次與友人楊昀庭出國，趁前往中國等國家旅遊機會，與中共總政治部聯絡部人員「趙明」（應為化名）見面，接受對方招待免費旅遊、食宿及饋贈酒品等，替中方發展組識。全案起訴後，一審橋頭地方法院依違反國安法判2人6月徒刑，得易科罰金。

二審審理時，合議庭檢視一審曾勘驗調查局、檢察官訊問的錄音檔譯文，辛澎生表明旅遊各付各的，不承認受招待，也不清楚對方有中共軍人身分，這部分跟筆錄有出入。

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另外，合議庭認為，相關證據無法佐證疑中共軍事官員「趙明」的真實身分背景、沒有旅遊相關款項明細，加上沒有發展組織的補強事證，即便受招待也不一定等同發展組織，缺乏其他補強事證。

高雄分院合議庭認為，經重新勘驗一審判決有罪依據，包括檢調的筆錄與錄音檔發現，辛澎生、楊昀庭兩被告被原審定罪關鍵筆錄與錄音檔內容竟不一致，出現重大瑕疵屬無效證據，因此判2人無罪。不過辛澎生已在97年11月15日退伍。案經上訴最高法院審理後，去年10月再度發回高雄高分院。（編輯：黃世雅）1110216