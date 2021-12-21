路透：共諜黑手進入台灣軍方 總統隨扈也遭滲透

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（中央社台北21日電）路透社今天引述台灣的法院判決及相關媒體報導指出，過去十年台灣至少21名上尉或階級更高的現、退役軍官因為替北京從事間諜活動而被定罪，至少9名現、退役者仍在受審或接受調查。

路透社引述退休軍方高層的話說，共諜案頻傳導致國軍袍澤之間失去互信，也足以「讓盟友失去信心」。

這則最新「T-Day：台灣戰役」（T-DAY: The Battle for Taiwan）系列報導以「案件文獻披露 共諜已滲透台灣軍方」為題詳述共諜行動，稱北京當局涉嫌找來台灣軍方的指揮官並誘使他們成為間諜的過程。路透這篇長文提及的共諜案內容，先前國內媒體多已報導。

根據台灣高階退役軍官、現役反情報人員，以及有在台經驗的前美國軍方和情報人員說法，近年台灣偵辦的共諜案顯示中國提高力度破壞台灣的軍事和政治領導層，侵蝕戰鬥意志，竊取高科技武器機密及深入了解國防規劃。

報導指出，北京當局甚至滲透了總統蔡英文的維安任務細節，今年稍早就有1名前總統隨扈和1名前總統警衛官因向中國情報人員洩露有關蔡總統維安敏感資料而被判刑。

根據路透社查閱的法庭文件和媒體報導，兩人還被指控洩露守衛總統府和官邸的高層維安人員姓名、職稱及公務電話號碼。

關於中國在台灣的間諜行動，中國國台辦並未回應路透社的提問。

台灣方面，國防部告訴路透社，已展開積極的反情蒐行動阻止中國滲透。軍方在聲明中說，實施多元教育宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，即遭檢舉調查，且有機密外洩之虞時，軍方便迅速採取行動遏止。

路透社的報導還提到，一些台灣退役軍官擔心，共諜案頻傳將使美國不願分享先進武器或敏感情資，深怕這些秘密洩露給北京當局。退役海軍軍官呂禮詩說：「我們不能怪別人，我們也有責任。」

被問到華府可能失去信心的問題時，台灣國防部表示與友邦的正常關係未受影響。美國國家安全會議（NSC）婉拒對這篇報導置評。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101221