更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

國防部：不法人士接觸國軍初期就遭檢舉 未被滲透

2021/12/21 17:59（12/21 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外電報導共諜黑手已伸進台灣軍方，國防部21日回應未遭滲透。圖為今年國軍參與國慶大會總預演。（中央社檔案照片）
外電報導共諜黑手已伸進台灣軍方，國防部21日回應未遭滲透。圖為今年國軍參與國慶大會總預演。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北21日電）外電報導共諜黑手已伸進台灣軍方，連總統隨扈也遭滲透，國防部今天回應，國軍透過多元宣導與獎勵官兵主動反映，不法人士在接觸官兵初期就遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，未遭滲透。

路透社今天引述台灣的法院判決及媒體報導指出，台灣過去10年至少21名上尉或更高階現、退役軍官因替北京從事間諜活動而被定罪，至少9名現、退役者仍在受審或接受調查；北京甚至滲透總統蔡英文的維安任務細節，且有前隨扈和警衛官洩漏維安資料被判刑。

國防部發言人史順文少將下午告訴中央社記者，國軍透過多元教育方式宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，就遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，並未遭滲透。

史順文指出，國軍對於可能外洩的機密資訊，採取快速變更手段，在案件未產生洩密危害前，就立刻阻斷刺密蒐情管道，可有效維護機密安全。

至於報導提到有關「維安部門」部分，史順文說，洩露的並非國安機密資訊，這部分早已經過司法相關程序，並由檢調機關依法起訴。（編輯：康世人）1101221

延伸閱讀
路透推演中國侵台6情境 最糟恐致東亞大戰極音速武器是什麼？它如何影響台海穩定？認識美中軍備競賽新焦點教育部將清查各大專院校 與中國黨政軍合作就是觸法布林肯：若中國攻擊台灣 美國及盟邦將採取行動向心夫婦涉洗錢案將宣判 北院決定延長限制出境
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族