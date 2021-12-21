國防部：不法人士接觸國軍初期就遭檢舉 未被滲透

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（中央社記者游凱翔台北21日電）外電報導共諜黑手已伸進台灣軍方，連總統隨扈也遭滲透，國防部今天回應，國軍透過多元宣導與獎勵官兵主動反映，不法人士在接觸官兵初期就遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，未遭滲透。

路透社今天引述台灣的法院判決及媒體報導指出，台灣過去10年至少21名上尉或更高階現、退役軍官因替北京從事間諜活動而被定罪，至少9名現、退役者仍在受審或接受調查；北京甚至滲透總統蔡英文的維安任務細節，且有前隨扈和警衛官洩漏維安資料被判刑。

國防部發言人史順文少將下午告訴中央社記者，國軍透過多元教育方式宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，就遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，並未遭滲透。

史順文指出，國軍對於可能外洩的機密資訊，採取快速變更手段，在案件未產生洩密危害前，就立刻阻斷刺密蒐情管道，可有效維護機密安全。

至於報導提到有關「維安部門」部分，史順文說，洩露的並非國安機密資訊，這部分早已經過司法相關程序，並由檢調機關依法起訴。（編輯：康世人）1101221